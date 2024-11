Die Wohnungskrise in vielen Regionen Deutschlands spitzt sich zu. Nicht nur die selbstgesteckten und verfehlten Neubauziele der Bundesregierung trugen dazu bei. Auch erschweren steigende Baukosten und hohe Zinsen das Thema Neubau. Hinzukommen die bekannt hohen Zuzugszahlen, welche die Nachfrage weiter nach oben treiben.

Was also kann getan werden, um dieser Lage gerecht zu werden? Ein möglicher Schlüssel ist das Konzept der Umnutzung. Gewerblich genutzte Immobilien (Büros, Verkaufsflächen, Verwaltungsgebäude usw.) in Wohnraum zu transformieren, kann zur Linderung der Wohnungsnot beitragen. Unabhängig davon ob A-, B-, C- oder D-Lage. Was gibt es zu beachten? Welches Potential bietet sich für Investoren?

Homeoffice verstärkt den Leerstand bei gewerblichen Immobilien – Chance für den Wohnungsbau

Eines steht auch 2024 fest: Ambitionierte Neubauziele von bundesweit bis zu 400.000 Wohnungen müssen vorzeitig ad-acta gelegt werden. Doch Resignation kann nicht die Lösung sein. Zumal die Nachfrage in den unterschiedlichsten Lagen konstant hoch bleiben wird – das gilt sowohl für die Top Sieben als auch B-Städte sowie C- und D-Lagen inklusive des ländlichen Raumes.

Eine mögliche Opportunität für (Ver-)Mieter und Investoren verbirgt sich in neuesten Marktdaten: Laut aktuellen Analysen des ifo Instituts, verkleinerten circa 6,2 Prozent der Unternehmen in Deutschland während der letzten Jahre ihre Büroflächen. Weitere 8,3 Prozent verfolgen identische Pläne bis 2029.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass nicht bereits viel intensiver über eine Alternative zum heute kostenintensiven Neubau nachgedacht und diskutiert wird: die Umnutzung von bisher gewerblich genutzten Objekten.

In mehr und mehr deutschen Städten stehen schließlich Gewerbeimmobilien in bester Lage leer. Hauptgrund dafür ist die grundlegend veränderte Arbeitswelt mit einem immer höheren Anteil an Homeoffice-Beschäftigten, die einen Teil ihrer Arbeitszeit oder gar bereits die komplette Woche im hauseigenen Arbeitszimmer verbringen.

Auf diese Weise geht der Bedarf an Büroflächen massiv zurück – und damit auch der Bedarf an Gewerbeobjekte, die jetzt konkret für Wohnzwecke genutzt werden können.

Der damit einhergehende Leerstand sollte somit nicht als Aufruf zum Abriss interpretiert werden. Vielmehr bieten sich Chancen zur Linderung der Wohnraum-Verknappung. Dennoch gilt: Die Umnutzung von Gewerbeimmobilien wird die Wohnungskrise nicht allein lösen können. Sie stellt aber sehr wohl einen wichtigen Baustein zur Lösung des Problems dar. Wie sieht die Praxis aus?

Die Umnutzung ist kein Selbstläufer

Die Umnutzung ist kein Selbstläufer. Etliche Schnittstellen mit beispielsweise Akteuren aus der Regulatorik, verkomplizieren das Verfahren ungemein. Ein paar Beispiele:

1. Langsame Behörden: Komplexe Änderungen von Flächennutzungsplänen sowie lange Wartezeiten für Baugenehmigungen nehmen der Umnutzung von Immobilien oftmals den Wind aus den Segeln. Wartezeiten von einem Jahr oder länger, bevor endlich losgelegt werden kann, sind bei weitem keine Seltenheit.

Und: Selbst scheinbar kleine Elemente wie die Vergrößerungen von Fenstern werden von Baubehörden abgelehnt. Das senkt auch die Motivation engagierter Investoreninnen und Investoren.

2. Kostenpunkte können Rentabilität drücken: Auch der finanzielle Umfang bei der Umnutzung von Immobilien sollte nicht kleingeredet werden. Nicht selten ist der Neubau günstiger. Leider wird noch zu oft das Abreißen und Neubauen bevorzugt, was sich negativ auf die CO2-Bilanz auswirkt.

Werden die Ausgaben nicht sorgfältig genug geplant, kann Umnutzung im worst-case dann auch die Profitabilität des Unterfangens stark einschränken.

3. Spannungsfeld zwischen Politik und Unternehmen: Am Ende des Tages mündet das Umnutzen von Immobilien teilweise in einem sehr präsenten Spannungsfeld: Investoren und Vermieter, die das hohe Invest durch vergleichsweise höhere Mieten mittelfristig ausgleichen wollen, treffen auf politische Entscheider, welche bezahlbaren Wohnraum sehen wollen. Beide Seiten vollständig zufrieden zu stellen, wird so zur Kür.

Checkliste: So klappt die Umnutzung

Doch es gibt genug Positivbeispiele, von denen sich lernen lässt. Folgende Insights können für das Umnutzen von Immobilien empfohlen werden:

1. Nachfrage sondieren: Noch bevor es um ein konkretes Objekt geht, muss sichergestellt sein, inwiefern die Vermietung der umgenutzten Immobilie auch funktioniert. Mit welchem Zuzug kann ich als Investor in welcher Lage bis wann rechnen? Wie lauten wirtschaftliche Prognosen? Welche infrastrukturellen Großprojekte stehen kurz-, mittel- und langfristig an? Solange diese Fragen ungeklärt sind, sollte das Projekt noch nicht starten.

2. Zielgruppe definieren: Nachgelagert geht es dann um die Fragestellung, wen ich konkret mit dem umgenutzten Objekt adressieren möchte. Geht es eher um Pendler und Alleinstehende, die möglicherweise schon mit Einzimmerwohnungen zufrieden sind oder fokussiert sich die Vermietung auf Drei- bis Fünfzimmerwohnungen, die beispielsweise auch für Familien, Rentner, Studenten usw. in Frage kämen?

3. Proaktive Abstimmung mit Behörden: Habe ich mein Objekt identifiziert und gekauft, geht es an die sorgfältige Koordinierung mit den behördlichen Entscheiderinnen und Entscheidern. Primär auf diese Art und Weise ist eine nachhaltige und zielgruppengerechte Planung möglich. Den Zeitaufwand in der Abstimmung mit Behörden sollte niemand unterschätzen – in der Praxis kann über ein Jahr Bearbeitungszeit mit Baubehörden und Ämtern kalkuliert werden.

4. Von innen nach außen: Sobald vonseiten der zuständigen Behörden das grüne Licht da ist, geht es ans Eingemachte – dabei erfolgt die Umnutzung streng nach dem Prinzip von innen nach außen. Denn die Umnutzung bezieht sich primär auf den Innenbereich der Immobilie, die Zuschnitte der Wohnungen und vieles andere mehr.

Zum Autor:

Marco Mattes ist Gründer und Geschäftsführer der Mattes Unternehmensgruppe, die im Bereich Immobilienentwicklung und -Beteiligung tätig ist.