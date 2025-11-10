ETFs mögen einfach erscheinen, aber hinter ihrem Handel steckt eine ausgefeilte Marktstruktur. Robeco zeigt, wie aktive ETFs diese Struktur gezielt nutzen können, um Anlegern zusätzliche Vorteile zu bieten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Börsengehandelte Fonds (Exchange-Traded Funds, ETFs) sind für ihre einfache Struktur bekannt. Sie können nach Tageskurs ge- oder verkauft werden, wie eine Aktie. Hinter dieser scheinbaren Einfachheit steckt aber einer der wirksamsten Mechanismen im heutigen Investmentgeschäft. Wenn Anleger den Handel mit ETFs nachvollziehen können, verstehen sie, warum dieses Anlageinstrument, besonders in Verbindung mit aktivem Management, eine attraktive Möglichkeit darstellt, zu investieren.

Wie die Liquidität von ETFs wirklich funktioniert

Die Liquidität von ETFs weist zwei Dimensionen auf: Liquidität auf dem Sekundär- und Primärmarkt.

Auf dem Sekundärmarkt handeln Anleger untereinander mit ETF-Anteilen an Börsen wie der London Stock Exchange oder Euronext. Die auf dem Bildschirm sichtbare Liquidität, d. h. die Geld- und Briefkurse, spiegeln wider, wie viele Einheiten zwischen der Käufer- und Verkäuferseite gehandelt werden.

Dahinter befindet sich der Primärmarkt, auf dem spezialisierte Institutionen, sogenannte zugelassene Teilnehmer (Authorized Participants), direkt beim Emittenten ETF-Anteile im Austausch gegen die dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere ausgeben oder zurücknehmen können. Dieser Mechanismus gewährleistet, dass die Liquidität mit der Nachfrage steigt oder abnimmt und trägt dazu bei, dass die ETF-Preise eng am Nettoinventarwert des Fonds ausgerichtet werden.

Daher können auch ETFs, die kein hohes tägliches Handelsvolumen aufweisen, sehr liquide sein, sofern ihre zugrunde liegenden Wertpapiere liquide sind. Diese Unterscheidung ist vor allem für professionelle Anleger, die ETFs mit Investmentfonds vergleichen, wichtig.

Die Bedeutung für aktive ETFs

Aktive ETFs nutzen dieselbe Infrastruktur, fügen aber eine entscheidende Ebene hinzu: das professionelle Portfoliomanagement. Anleger erhalten Zugang zu einem Instrument, das einfach zu handeln und transparent ist. Sie profitieren gleichzeitig von einer aktiven Beaufsichtigung und disziplinierten Anlageentscheidungen.

Bei Robeco verknüpfen unsere aktiven ETFs beide Seiten miteinander – die Flexibilität des ETF-Mantels und die Research-basierte Präzision des aktiven Managements. Unsere Strategien unterliegen den europäischen OGAW-Standards und vereinen robuste Modelle, solide ökonomische Logik und menschliches Verständnis, um langfristig bessere, risikobereinigte Renditen zu erzielen. Durch die ETF-Struktur werden diese Strategien verfügbar, handelbar und kosteneffizient, und zwar in einem vertrauenswürdigen europäischen regulatorischen Umfeld.

Wie Liquidität die ETF-Preisgestaltung beeinflusst

ETFs werden kontinuierlich nach Tageskurs gehandelt, wobei die Kurse in Echtzeit aktualisiert werden. Wertpapierhändler stellen sowohl Kauf- als auch Verkaufspreise, um einen reibungslosen Handel zu gewährleisten, und die Differenz zwischen den beiden – die Geld-Brief-Spanne – stellt die Kosten für die sofortige Liquidität dar.

Bei liquideren ETFs bleiben diese Spannen in der Regel eng. Bei weniger aktiven ETFs können zugelassene Teilnehmer eingreifen, um Anteile auszugeben oder zurückzunehmen, wodurch der Marktpreis an den zugrunde liegenden Nettoinventarwert gebunden wird. Dieser Mechanismus auf zwei Ebenen trägt dazu bei, dass ETFs auch in Zeiten von Marktstress stabil bleiben. Dies war in den letzten Jahren an den europäischen Börsen zu beobachten.

Transparenz und Preisfindung

Da ETFs ihre Positionen regelmäßig veröffentlichen und kontinuierlich gehandelt werden, leisten sie einen bedeutenden Beitrag zur Preisfindung, da sie die allgemeine Auffassung von Tausenden Marktteilnehmern widerspiegeln.

Bei aktiven ETFs unterstreicht diese Transparenz sowohl die Effizienz der Struktur als auch die Verantwortlichkeit des aktiven Managements. Die aktiven ETFs von Robeco veröffentlichen zum Beispiel ihre Positionen regelmäßig und sind so konzipiert, dass sie effizient gehandelt werden, wodurch die Anleger wissen, was sie besitzen, und mit Zuversicht agieren können.

Zugang, Effizienz und Weiterentwicklung

Der europäische ETF-Markt entwickelt sich rasant weiter. Was als Instrument für ein passives Engagement begann, hat sich zu einer Plattform entwickelt, die verschiedene aktive Anlagestile unterstützt.

Zugang, Liquidität und Kosteneffizienz aktiver ETFs sind genauso wie bei traditionellen ETFs, und zusätzlich die Flexibilität und die Einblicke eines aktiven Managements. Durch diese Kombination werden sie immer beliebter bei Vermögensverwaltern, Multi-Asset-Anlegern und anderen Investoren, die Flexibilität mit Verantwortlichkeit verknüpfen wollen.

Da sich die Handelsinfrastruktur verbessert, mit engeren Spreads, größerer Transparenz und mehr Wertpapierhändlern in ganz Europa, werden aktive ETFs zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Anlageinstrumente.

Fazit

ETFs mögen einfach wirken, aber bei ihrem Handelsmechanismus handelt es sich um ein fein abgestimmtes System, das die Liquidität und Effizienz der Märkte bewahrt. In Verbindung mit einem aktiven Management verwandelt sich dieses System in eine Plattform für disziplinierte Innovation, und hilft Anlegern, entschlossen zu handeln, eine wirksame Diversifizierung zu erreichen und langfristige Ziele zu verfolgen.

Erfahren Sie, wie die aktiven ETFs von Robeco disziplinierte Innovation in echte Vorteile für Anleger verwandeln.

Wichtige informationen – Kapitalverlust möglich

Diese Informationen enthalten nur allgemeine Informationen über Robeco Holding B.V. und/oder ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften („Robeco“) sowie den Ansatz, die Strategien und Kompetenzen von Robeco. Diese Marketingunterlagen sind nur für professionelle Investoren vorgesehen. Diese sind definiert als Anleger die professionelle Kunden sind bzw. beantragt haben, als solche behandelt zu werden, oder die nach jeweils geltendem Recht autorisiert sind, diese Informationen zu erhalten. Soweit nicht anderes angegeben ist, stammen die dargelegten Daten und Informationen von Robeco und sind nach bestem Wissen von Robeco zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Für die Daten und Informationen wird keinerlei Garantie abgegeben. Jede zum Ausdruck gebrachte Meinung schildert ausschließlich die Meinung von Robeco und ist keine Tatsachenerklärung, kann geändert werden und stellt in keiner Weise eine Anlageberatung dar. Dieses Dokument soll nur einen Überblick über den Ansatz und die Strategien von Robeco bieten. Es ist kein Ersatz für einen Prospekt oder ein anderes rechtswirksames Dokument für ein bestimmtes Finanzinstrument. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Informationen und Meinungen stellen weder ein Angebot, eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlagen noch ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten noch eine Finanz-, Rechts-, Steuer- oder Investment-Research-Beratung noch eine Aufforderung zu einer anderweitigen Nutzung der Daten, Informationen und Meinungen dar, und sie sind auch unter keinen Umständen als solche auszulegen. Sämtliche Rechte an den in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind und bleiben Eigentum von Robeco. Das vorliegende Dokument darf nicht vervielfältigt oder für die Öffentlichkeit verwendet werden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne Robecos vorherige schriftliche Zustimmung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Robeco Institutional Asset Management B.V. verfügt über eine Zulassung als Manager von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und alternativen Investmentfonds (AIFs) (“Fonds”) der niederländischen Finanzmarktbehörde in Amsterdam.