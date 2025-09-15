Ethenea-Gründer Luca Pesarini krempelt sein Finanzimperium um: Verkauf von Milliarden-Assets, Übernahme der DFV, Fokus auf Retail-Geschäft. Im Interview erklärt er seine Strategie.

Luca Pesarini: Der Ethenea-Gründer und -Chef beteiligt sich mit der Haron Holding an verschiedenen Unternehmen.

Luca Pesarini baut sein Finanzimperium um. Der Schweizer Investor hat die Fondsgesellschaft Ethenea mitgegründet, ist dort Chef und Fondsmanager (Ethna Aktiv) und betätigt sich gleichzeitig – mit der Haron Holding, an der er Mehrheitseigner ist – an anderen Unternehmen. Im Besitz der Beteiligungsgesellschaft befinden sich unter anderem Ethenea und die verbandelte Fondsgesellschaft Mainfirst.

Unter den Beteiligungen der Haron Holding hat Pesarini kürzlich aufgeräumt: Die Gesellschaft verkaufte das Global-Equities/Absolute-Return Multi-Asset-Team von Mainfirst an den Hamburger Vermögensverwalter Laiqon – stolze 2,5 Milliarden Euro Assets under Management wechselten dabei den Verwalter.

Gleichzeitig übernahm die Haron Holding die Deutsche Familienversicherung (DFV), die sich in dem Zuge von der Frankfurter Börse zurückzog.

Die Strategie dahinter: Pesarini will sich primär auf das lukrative Retail- und Wholesale-Geschäft kümmern und stellt Ethenea dabei in den Mittelpunkt. Auf diese Weise positioniert er sich als Familienunternehmen gegen die immer aktiveren Großinvestoren im deutschen Finanzmarkt.

Im Gespräch mit DAS INVESTMENT erklärt Pesarini, warum er sich von milliardenschweren institutionellen Mandaten trennt, welche Wachstumschancen er im europäischen Publikumsfonds-Markt sieht und wie er die Boutique Ethenea gegen große Asset Manager wie die DWS oder Amundi positionieren will.

DAS INVESTMENT: Herr Pesarini, kürzlich haben Sie das Global-Equities/Absolute-Return-Multi-Asset-Team von Mainfirst an Laiqon verkauft. Was war der ausschlaggebende Grund?

Luca Pesarini: Der Wechsel des primär auf institutionelle Investoren ausgerichteten Teams Global Equities / Absolute Return Multi Asset war ein zielgerichteter strategischer Schritt: Mit dieser Transaktion setzen wir die bereits 2024 begonnene Strategie fort, die Strukturen auf die Fondsgesellschaft Ethenea Independent Investors S.A. zu konzentrieren und den Fokus auf das Publikumsfondsgeschäft zu legen.

Sie wollen sich auf das Retail-Geschäft fokussieren. Von welchem Wachstum sehen gehen Sie dort im deutschen und europäischen Publikumsfonds-Markt aus?

Pesarini: Wir sehen große Wachstumschancen! Daher verfolgen wir eine konsequente Fokussierung auf das Retail- und Wholesale-Geschäft. Die Transaktion mit Laiqon ermöglicht es uns, unsere Ressourcen nahezu vollständig darauf zu konzentrieren und unsere Marktposition in diesem Bereich gezielt auszubauen.

Neben der Leitung von Ethenea beteiligen Sie sich auch als privater Unternehmer an der Fondsgesellschaft, und auch gleichzeitig an anderen Unternehmen – über die Haron Holding. Ihre aktuelle Strategie setzt offenbar auf eine Kombination aus Asset Management und Versicherungen. Wie passt das zusammen?

Pesarini: Ganz offensichtlich halte ich beide Bereiche für aussichtsreich und bin daher investiert. Ein entscheidender Unterschied ist, dass ich bei Ethenea als Gründer, CIO und Geschäftsführer in der operativen Unternehmensleitung aktiv bin. Das trifft auf andere Beteiligungen nicht zu.

Sie hatten zwischenzeitlich schon einmal eine Beteiligung an BCA. Wieso haben Sie die Anteile erworben – und sich dann wieder von ihnen getrennt?

Pesarini: Von 2018 bis 2021 habe ich Anteile am Maklerpool BCA gehalten. Das war eine strategische Beteiligung. Meine Aktien der BCA AG habe ich Ende 2021 wieder veräußert, um mich ausschließlich auf die Beteiligungen zu konzentrieren, die für meine Unternehmensgruppe wesentlich sind. Die Minderheitsbeteiligung an der BCA gehörte nicht dazu und wurde so konsequenterweise veräußert.

Mit der Haron Holding haben Sie kürzlich außerdem die Deutsche Familienversicherung übernommen – die sich in dem Zuge von der Börse zurückgezogen hat. Welche strategischen Vorteile versprechen Sie sich von der privaten Führung des Versicherers?

Pesarini: Ich bin nicht im Vorstand der DFV tätig und kann daher nicht für dieses Unternehmen sprechen.

Im Zentrum Ihrer Asset-Management-Strategie soll nun Ethenea stehen, sagen Sie. Welche konkreten Wachstumsziele verfolgen Sie für die Fondsgesellschaft in den nächsten drei Jahren?

Pesarini: Grundsätzlich steht das Interesse unserer Kunden immer im Vordergrund. Nur so kann sich unser Unternehmen sinnvoll weiterentwickeln. Daher schauen wir uns regelmäßig jeden Bereich genau an und treffen strategische Entscheidungen. Daraus resultiert derzeit die primäre Fokussierung auf die Bereiche Retail und Wholesale. Ausnahmen bestätigen hier die Regel beziehungsweise die Strategie.

Wie positionieren Sie Ethenea im stark umkämpften europäischen Asset-Management-Markt, gegen etablierte Player wie DWS, Union Investment oder Amundi?

Pesarini: Ethenea ist eine Boutique. Wir stehen für aktives Management mit Fokus auf Misch- und Rentenfonds. Bei uns gibt es keine starre Benchmark-Orientierung, sondern anpassungsfähige Strategien. Wir stehen für Produktfokus statt einer breit gestreuten Produktpalette.

Plant Ethenea eine Expansion in neue Anlageklassen oder Märkte – und wo sehen Sie die größten Wachstumsmöglichkeiten?

Pesarini: Derzeit sehen wir große Wachstumschancen dadurch, dass wir uns auf das Retail- und Wholesale-Geschäft fokussieren. Weitere strategische Schritte haben wir derzeit nicht zu verkünden.

Schließen Sie weitere Akquisitionen unter Vermögensverwaltern oder Versicherungen aus, oder könnte die Haron Holding weiter wachsen?

Pesarini: Momentan ist nichts Konkretes geplant. Aber interessante Opportunitäten sehen wir uns selbstverständlich immer gerne an.

Wo sehen Sie die Haron Holding positioniert angesichts anderer Großinvestoren, die in Deutschland zunehmend aktiv werden, wie Warburg Pincus, Blackfin oder Hg Capital?

Pesarini: Die Haron Holding ist ein Familienunternehmen. Ich möchte keinen Vergleich zu Großinvestoren ziehen.

Wenn Sie in fünf Jahren auf die Haron Holding blicken: Wie soll das Unternehmen dann aufgestellt sein – und welche Rolle wollen Sie im europäischen Finanzsektor spielen?

Pesarini: Als Familienunternehmen sind wir stabil positioniert. Wir wollen unseren Platz im Finanzsektor behalten und noch weiter ausbauen.