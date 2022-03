Janus Henderson Investors Was hat sich für Large Caps verändert – und was nicht?

ClickCount-Tag

Zentrale Erkenntnisse

Die Aktienmärkte hatten einen schwierigen Jahresstart. Die Auswirkungen der Inflation, die sich ändernde Zentralbankpolitik und die geopolitischen Spannungen beschäftigen die Marktteilnehmer.

Abgesehen von diesen makroökonomischen Entwicklungen haben wir uns auf zwei Bereiche konzentriert: den Status der globalen Lieferketten und die Dauerhaftigkeit der langfristigen Wachstumstrends.

Auf grundlegender Ebene sind die Daten in unserem Schwerpunktbereich der US-Großunternehmen weiterhin günstig für das Unternehmenswachstum. Eine erhöhte Volatilität könnte in der Anlageklasse Gelegenheiten für eine aktive Konzentration auf bestimmte Marktsegmente und Unternehmen schaffen.

Nach zwei Jahren deutlich steigender Kurse 2020 und 2021 verlor der US-amerikanische Aktienindex S&P 500® kürzlich über 10 Prozent an Wert und korrigierte, nachdem er am 3. Januar 2022 ein Allzeithoch erreicht hatte. Der S&P-500®-Informationstechnologie-Index – der den Sektor repräsentiert, der in den vergangenen zwei Jahren einen Großteil der Marktrenditen erwirtschaftet hat (Abbildung 1) – ist sogar noch stärker gefallen und hat seit dem Höchststand am 27. Dezember 2021 mehr als 15 Prozent verloren.

Abbildung 1: Indexentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 22. Februar 2022

Quelle: Bloomberg, Stand: 23. Februar 2022. Die historische Wertentwicklung beinhaltet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die Schwankungen zu Beginn des Jahres 2022 wurden angeheizt durch die anhaltende Inflation, die veränderte Geldpolitik der Zentralbanken und die aufflammenden geopolitischen Spannungen – zuletzt durch den Russland-Ukraine-Konflikt. Wir haben keinen Einfluss auf diese makroökonomischen Entwicklungen und uns bei der Bewältigung des volatilen Anlageumfelds insbesondere auf zwei Fragen konzentriert: Erstens, werden sich die seit Beginn der Pandemie bestehenden Probleme in der Lieferkette allmählich bessern? Und zweitens: Ist es wahrscheinlich, dass sich die langfristigen Trends fortsetzen werden, die das Markt- und Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren angetrieben haben?

Daten zur Unterstützung der laufenden Themen der digitalen Transformation

Als Reaktion auf die aktuellen Schwierigkeiten in der Lieferkette werden die Investitionen der Unternehmen unserer Meinung nach zunehmen, da sie ihre Produktionsprozesse und Lieferketten flexibler zu gestalten versuchen. Wie wir bereits früher geschrieben haben, rechnen wir insbesondere mit einem Anstieg der Ausgaben für Automatisierung und Technologie. Das könnte dazu beitragen, den Arbeitskräftemangel und den Lohndruck zu bekämpfen und gleichzeitig die Versand- und Fertigungszeiten in Sektoren wie der Industrie zu verkürzen. Ebenso sahen wir im vergangenen Quartal starke Wachstumsdaten von Technologieunternehmen, die von der breiten Umstellung aller Sektoren auf eine stärker digitalisierte Wirtschaft profitieren – insbesondere bei Cloud-Services, Software und Halbleitern.

Die Erträge bleiben auf Kurs

In unserem Schwerpunktbereich – US-Großunternehmen – übertrafen die Unternehmen im Allgemeinen die Gewinnschätzungen für das Jahr 2021. Bei den wenigen von ihnen, die Schwierigkeiten hatten, hing das stark mit den steigenden Kosten für petrochemische Rohstoffe zusammen. Sie machen aber nur einen relativ kleinen Teil des Marktes aus. Auch die Gewinnprognosen für 2022 entsprachen im Allgemeinen den Erwartungen oder übertrafen diese. Den Anstieg der Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe bewerten wir positiv und abgesehen von einigen wenigen Branchen sehen wir weiterhin hohe Investitionsausgaben der Unternehmen, wie bereits erwähnt insbesondere für Automatisierungs- und Technologieprojekte. Angesichts des jüngsten Marktrückgangs liegen die relativen Bewertungen für unser Kernuniversum an Aktien in der Nähe des Niveaus vor der Pandemie. Daher bleiben wir trotz der Volatilität bei einem allgemein positiven Ausblick für Aktien.

Sektorbetrachtungen in einem Umfeld steigender Zinsen

Das Zinsumfeld und die sich verändernde Geldpolitik der Zentralbanken werden sich sicherlich auf die Auswahl der Sektoren auswirken. In einem Umfeld steigender Zinsen könnten Anleger geneigt sein, in Marktsektoren wie Finanzwerte zu investieren, die tendenziell von steigenden Zinsen profitieren. Wir mahnen aber zur Vorsicht. Zwar besteht bei höheren Zinsen das Potenzial für höhere Nettozinserträge. Anleger sollten aber auch bedenken, dass sich die finanzielle Situation der Verbraucher bei steigenden Zinsen verändern kann. Außerdem sind Auswirkungen auf Variablen wie Kreditwachstum und Kreditausfälle möglich. In Sektoren, die von Anleihen abhängig und daher in hohem Maße fremdfinanziert sind – zum Beispiel Immobilien und Versorgungsunternehmen –, werden steigende Zinssätze die Kreditkosten erhöhen und könnten diese Anlagen auf einer relativen Basis weniger attraktiv machen als alternative Anleihen mit höherer Rendite. Schließlich können wachstumsstarke Unternehmen, die noch nicht rentabel sind oder einen negativen Cashflow aufweisen, bei steigenden Zinssätzen – und damit Abzinsungssätzen – einen erheblichen Wertverlust erleiden.

Wir werden die Auswirkungen der Zinssätze auf die Verbraucherausgaben genau beobachten und sind der Meinung, dass der Sektor der zyklischen Konsumgüter aufgrund des gesunden Lohnwachstums und der soliden Bilanzen der Verbraucher durchaus Chancen bietet. Wie bereits erwähnt, gibt es eine Reihe von technologieorientierten Unternehmen, die aufgrund der anhaltenden Ausgaben für den digitalen Wandel der Wirtschaft unabhängig von der Entwicklung der Zinssätze ein starkes langfristiges Wachstum verzeichnen dürften.

Es gibt also mehrere Faktoren, die uns in unserem Schwerpunktbereich der großen US-Unternehmen optimistisch stimmen. Auf grundlegender Ebene unterstützen die Daten im Allgemeinen weiterhin das Unternehmenswachstum. Die erhöhte Volatilität könnte in der Anlageklasse Möglichkeiten für eine aktive Konzentration auf bestimmte Marktsegmente und Unternehmen schaffen.

