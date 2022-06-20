Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater
Was höhere Zinsen für die Märkte bedeuten
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nun nach gefühlt endlosen negativen Inflationsüberraschungen doch einen deutlich strafferen Zinskurs angekündigt als dies noch im April zu erwarten war. Insbesondere das Tempo der Zinswende hat deutlich an Fahrt aufgenommen: der Beginn von Leitzinserhöhungen findet bereits im Juli statt, im September ist sogar mit einem großen Zinsschritt von 50 Basispunkte zu rechnen. Dann sollten in diesem Jahr nochmals zwei Zinsschritte folgen, so dass die Geldmarktzinsen am Jahresende bei 0,75 Prozent stehen sollten. Bis Ende Juni dürfte es dann weitergehen auf ein Niveau von 1,5 Prozent, das nach vielen Einschätzungen als neutrales Zinsniveau gilt.