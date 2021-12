Analyse von HQ Trust Was Indexanleger kaufen

„In 14 der 20 größten Länder des MSCI ACWI gehört die Finanzbranche zu den drei am höchsten gewichteten Branchen, bei acht Staaten steht sie sogar auf Platz eins. Den größten Anteil am Index haben Banken und Versicherer derzeit in Hongkong (45 Prozent), Australien und Kanada (jeweils 37 Prozent). In vier Ländern setzen Investoren besonders stark auf IT-Werte: In den USA, Taiwan, Südkorea und den Niederlanden liegt dieser Sektor derzeit an der Spitze. Was Anleger überraschen dürfte: Bei diesem Quartett ist der IT-Anteil in den USA mit 29 Prozent noch am niedrigsten. In den Niederlanden (53 Prozent) und Taiwan (72 Prozent) fällt er deutlich höher aus. In China, Frankreich und Deutschland ist der Prozentsatz der Unternehmen aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter am höchsten. In vier Indizes liegt der Anteil des größten Sektors oberhalb von 50 Prozent. Neben den Niederlanden und Taiwan (IT) sind das Dänemark (Gesundheitswesen) und Russland (Energie). In Russland und Taiwan stehen die Top-3-Sektoren für mehr als 90 Prozent des Indexgewichts.“

Sven Lehmann, HQ Trust