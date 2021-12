Svetlana Kerschner 13.08.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 11:28 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Was ist denn da los? Zappelbörse Tokio schickt Nikkei von Tief auf Hoch

Stürmische Zeiten an Japans Börse: Nachdem der Nikkei-Index im Frühjahr bei rund 7.000 Punkten ein neues Allzeittief markierte, schloss er am Dienstag bei knapp 10.600 Punkten auf einem Zehn-Monats-Hoch. „Stürme haben in Japan eine lange Tradition“, meint Lilian Haag, Managerin des DWS Japan Fonds. Welche Auswirkungen die schweren Unwetter der vergangenen Wochen auf den Aktienmarkt haben und warum Japans asiatische Nachbarn volkswirtschaftlich vielversprechender sind, erklärt sie im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com.