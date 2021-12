Was ist der beste Inflationsschutz?

Die klare Antwort: Edelmetalle. 38,8 Prozent der Besucher des Online-Portals DAS INVESTMENT.com gaben an, dass Investitionen in Edelmetalle am besten vor Vermögensverlust durch Inflation schützen. Knapp hinter Gold & Co. folgen Aktien mit 30,8 Prozent der Stimmen.Alle weiteren Asset-Klassen wie Immobilien, Anleihen mit Inflationsschutz, Rohstoffe, Wald und Farmland ließen die meisten Leser links liegen. Zwischen 4 und 10 Prozent machten hier ihr Kreuz. Erstaunlich, denn zumindest Immobilien galten bisher neben Gold als inflationssichere Anlagen.289 Online-Leser von DAS INVESTMENT.com nahmen an der Umfrage teil.