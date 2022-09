Methode, Details, Alternativen Was ist dran am Hype um Direct Indexing?

ETFs sind bekannt. Doch diese Anlageform war bislang nur hochvermögenden Anlegern vorbehalten: Beim Direct Indexing kannst Du entscheiden, wie genau Du einen Index nachbauen willst. Aber was genau geschieht beim Direct Indexing? Welche Vorteile bietet diese Methode? Und vor allem: Ist das alles überhaupt nötig? Wir schauen jetzt einmal genauer in den Maschinenraum.

© Montage von Jessica Hunold mit Canvas

Privatanleger genießen heute viele der Vorteile, die früher nur professionellen Wall-Street-Anlegern vorbehalten waren. Sie können mit nur wenigen Klicks auf ihrem Smartphone Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen. Wenn sie wollen, können sie an komplexen, riskanten Geschäften wie dem Optionshandel teilnehmen. Und jeder kann sich von morgens bis abends über Kryptowährungen und NFTs informieren.

Und jetzt gibt es noch einen neuen Trend, der vormals nur den Profis und den sehr vermögenden Investoren vorbehalten war? Das sogenannte Direct Indexing.

Du bist sicherlich schon mit Indexfonds vertraut, zu denen auch die ETFs gehören. Sie ermöglichen es Anlegern, Geld in einen bestimmten Teil des Marktes, eine bestimmte Branche, eine spezielle Region oder Strategie oder einfach nur so breit wie möglich zu investieren.

ETFs sind weiter auf dem Vormarsch

Einfach, transparent und fair. So lautet die Devise. ETFs erfreuen sich aufgrund ihrer meist niedrigeren Kosten, ihrer Steuereffizienz, ihrer Diversifizierung und ihrer Performance stetig wachsender Beliebtheit. Die folgende Statistik zeigt Dir die Entwicklung des verwalteten Vermögens der ETFs in Deutschland im Zeitraum der Jahre von 2006 bis 2021. Abgebildet wird jeweils der Stand am 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Zum Ende des Jahres 2021 belief sich das Vermögen der in Deutschland verwalteten ETFs auf eine Summe von rund 225 Milliarden Euro.

Zahlen vom Fondsverband BVI: In Deutschland stecken 225 Milliarden Euro in ETFs. © BVI, Juni 2022

Direct Indexing basiert auf diesem Konzept, geht aber einen Schritt weiter. Diese Methode soll es Dir ermöglichen, Dein Portfolio individuell anzupassen – unabhängig davon, ob Du als Anleger Aktien auswählen möchtest, von denen Du glaubst, dass sie sich gut entwickeln werden, oder ob Du Investments meiden möchtest, die nicht mit Deinen Werten übereinstimmen.

Aber diese Methode kann auch knifflig sein. Es besteht die Gefahr, dass Du in Spekulationen und kurzfristigen Handel verwickelt wirst. Auch hier gilt also: Informiere Dich vorab ausführlich. Nur so kannst Du erkennen, ob Direct Indexing für Dich infrage kommt, Dir Vorteile bietet oder einfach nur Deine Zeit verschwendet. Legen wir los!

Auf der nächsten Seite findest Du alle Details zum Direct Indexing.