Börsen-ABC Was ist eigentlich ein ETF?

ETFs machen es Anlegern leicht, ihr Kapital über eine Vielzahl von Investments in Firmen zu diversifizieren und damit Chancen und Risiken auf eine breite Basis zu stellen – getreu dem Motto: „Breit gestreut, nie bereut.“

Sie weisen geringere Kosten als Fonds auf: Die Gesamtkostenquote von ETFs liegt bei 0,3 Prozent und ist damit rund 1 Prozent günstiger im Vergleich zu Fonds. Zudem entfallen bei ETFs Vertriebsprovisionen, sogenannte Ausgabeaufschläge. Diese betragen bei Fonds rund 4 Prozent.

Ein weiterer Vorteil von ETFs: Wenn sich der Börsenwert der Unternehmen ändert, werden die Indizes und damit auch die ETFs automatisch angepasst. Es lohnt sich dennoch, öfter mal hereinzuschauen, um die aktuelle Zusammensetzung des ETFs zu überprüfen.

Da Indexfonds an der Börse gehandelt werden, können sie während der Handelszeiten jederzeit gekauft oder verkauft werden. Bei der Xetra, einer in Europa führenden Börse für ETFs, ist das von Montag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr möglich.