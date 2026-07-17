Börsen-ABC Was ist eigentlich ein ETF?

ETF: Was ist das eigentlich?
ETFs erobern seit Jahren die Depots deutscher Anleger: Die Zahl der Sparpläne für Exchange Traded Funds (ETFs) stieg von 160.000 im Jahr 2014 auf 4,96 Millionen Ende 2024 – eine Verdreißigfachung innerhalb von zehn Jahren. Der Grund: Sie bilden Indizes günstig und transparent ab. Wer verstehen will, wie börsengehandelte Indexfonds funktionieren, findet hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen – von der Funktionsweise über Vor- und Nachteile bis zu den kryptischen Kürzeln.
Die wichtigsten Fragen und Antworten zu ETFs
Was ist ein ETF?
Exchange Traded Funds (ETFs) sind börsengehandelte Indexfonds. Das Prinzip: ETFs bilden einen Wertpapierindex möglichst genau ab und vollziehen dessen Entwicklung nach. Das bekannteste Beispiel ist der MSCI World, der über 1.200 internationale Aktien umfasst. Steigt der zugrundeliegende Index, steigt auch der Wert des entsprechenden ETFs in gleichem Maße.
Wie viele ETFs gibt es weltweit?
Im Jahr 2026 gibt es laut Angaben des ETF-Portals ETFGI weltweit über 11.500 ETFs.
In welche Anlageklassen investieren ETFs?
Durch die Indexnachbildung von ETFs kann in zahlreiche Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe investiert werden. Möglich ist eine Anlage in Länderindizes wie den Dax aus Deutschland oder den amerikanischen S&P 500. Kauft der Anleger einen Anteil an einem Dax-Indexfonds, investiert er auf einen Schlag in alle 40 Unternehmen aus dem deutschen Leitindex. Daneben gibt es auch Themen-ETFs, deren Zusammensetzung sich an Investmenttrends wie Halbleiter oder Künstliche Intelligenz orientiert.
Was sind Vorteile von ETFs?
ETFs machen es Anlegern leicht, ihr Kapital über eine Vielzahl von Investments in Firmen zu diversifizieren und damit Chancen und Risiken auf eine breite Basis zu stellen – getreu dem Motto: „Breit gestreut, nie bereut.“
Sie weisen geringere Kosten als Fonds auf: Die Gesamtkostenquote von ETFs liegt bei 0,3 Prozent und ist damit rund 1 Prozent günstiger im Vergleich zu Fonds. Zudem entfallen bei ETFs Vertriebsprovisionen, sogenannte Ausgabeaufschläge. Diese betragen bei Fonds rund 4 Prozent.
Ein weiterer Vorteil von ETFs: Wenn sich der Börsenwert der Unternehmen ändert, werden die Indizes und damit auch die ETFs automatisch angepasst. Es lohnt sich dennoch, öfter mal hereinzuschauen, um die aktuelle Zusammensetzung des ETFs zu überprüfen.
Da Indexfonds an der Börse gehandelt werden, können sie während der Handelszeiten jederzeit gekauft oder verkauft werden. Bei der Xetra, einer in Europa führenden Börse für ETFs, ist das von Montag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr möglich.
Was sind Nachteile von ETFs?
Ein passiver ETF kann keine Rendite erzielen, die über der Rendite des zugrundeliegenden Indexes liegt, den er nachbildet. Das ist der größte Renditeunterschied beispielsweise zu Investments in aktive Fonds. Will ein Anleger den Vergleichsindex übertreffen, benötigt er einen begabten Portfoliomanager, der die Titel auswählt. Das gilt sowohl für aktive ETFs als auch für klassische aktive Investmentfonds. Nur ein Bruchteil aller aktiven Fonds schlägt jedoch den zugrundeliegenden Vergleichsindex. In einem Anlagezeitraum von einem Jahr übertreffen 42,3 Prozent der aktiven Aktien-ETFs die Benchmark ihrer Morningstar-Kategorie. Bei klassischen aktiv gemanagten Aktienfonds sind es 27,7 Prozent. Das sind die wichtigsten Unterschiede zwischen ETFs und Fonds.
Was bedeuten die gängigen Abkürzungen bei ETFs?
Die ersten zwei Buchstaben der ISIN verraten, wo der Fonds aufgelegt wurde.
Länderkennungen
IE steht zum Beispiel für Irland, LU für Luxemburg, DE für Deutschland und FR für Frankreich.
So investiert der Fonds die Erträge
- Ausschüttend: dis, dist, A, D, Qdis
- Thesaurierend: acc, T, C
- Nachhaltig: SRI (Socially Responsible Investment) oder PAB (Paris-Aligned Benchmark)
TER
Total Expense Ratio (TER) steht für die Gesamtkostenquote des ETFs. Sie umfasst alle laufenden Kosten also die Verwaltungs-, Management- sowie Vertriebsgebühren des ETFs.
UCITS
Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) bedeutet, dass der ETF den EU-Regularien entspricht und der Aufsicht der jeweiligen nationalen Finanzbehörde unterliegt.
Diese detaillierte Übersicht erklärt, was sich hinter den Buchstabenfolgen in der ISIN verbirgt.