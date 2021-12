Was jetzt wichtig ist Die 5 Anlagethemen für eine bessere Welt

Engagement ist ein leistungsfähiges Instrument, das wir als Vermögensverwalter unserer Kunden nutzen, um ESG-Risiken zu bewältigen und nachhaltige langfristige Renditen für Investoren zu erzielen. Wir glauben, dass wir durch Engagement mit anderen Investoren zusammenarbeiten können, um Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt zu erzielen, indem wir die Erreichung der Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals der UN (SDG)) unterstützen. Auf dieser Grundlage wurden die Prioritäten für 2019 ausgewählt. Fünf Bereiche untersucht das Responsible Investmentment Team von BMO Global Asset Management. Alle fünf sind für die Investoren wesentlich und für die SDGs von entscheidender Bedeutung.

1. Schutz gefährdeter Arbeitnehmer

Unangemessene Löhne, schwache Sicherheitsvorkehrungen und moderne Sklaverei tragen alle zur Armut und Ungleichheit bei und untergraben die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung und die Ziele der SDG1 und SDG8, die ein Ende der globalen Armut und sicherer Arbeitsbedingungen fordern.

Vicki Bakhshi

Im Jahr 2019 werden wir die Unternehmen weiterhin daran messen, wie sie mit modernen Sklavereipraktiken wie Zwangs- und Kinderarbeit in ihren Lieferketten umgehen. Neue Rechtsvorschriften rücken dieses Thema in den Mittelpunkt, indem sie eine bessere Offenlegung fördern. Basierend auf der Arbeit, die wir 2018 geleistet haben, haben wir ein Verständnis für die Best Practice der Unternehmen entwickelt und werden dies nutzen, um Unternehmen zu Verbesserungen zu bewegen.

In diesem Jahr werden wir auch an frühere Arbeiten zur Zahlung eines existenzsichernden Lohns anknüpfen, wobei der Schwerpunkt auf dem Einzelhandel liegt, wo die Reputation der Unternehmen auf Vorwürfe einer schlechten Personalbehandlung reagiert. Wir werden auch einen neuen Schwerpunkt auf die Beschaffungspraktiken für Bekleidung und deren Auswirkungen auf die Umwelt und die lokale Bevölkerung legen, einschließlich der sich abzeichnenden Risiken, die sich aus Verschiebungen in Richtung Beschaffung aus Afrika ergeben, wenn Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten zu diversifizieren.

2. Gleichstellung der Geschlechter