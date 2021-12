Top-Ten-Ranking Was Namen über Versicherer-Zielgruppe Pferdehalter verraten

Der 13. Dezember gilt in den USA als National Day of the Horse. Diesen ungewöhnlichen Gedenktag nutzen die Betreiber von Deutschlands größtem Vergleichsportal, um für ihr Angebot rund um Tierversicherungen zu werben: Wer noch bis zum 19. Dezember beispielsweise Tarife für Pferdehaftpflicht- oder Pferde-OP-Policen bei Check24 vergleicht und online abschließt, erhält eine Gutschrift des Bonusprogramms Cashback in Höhe von 15 Euro.

Der Blick auf den aktuellen Bestand an Pferdeversicherungen des Online-Vermittlers aus München zeigt: Luna, Max und Sunny sind die drei beliebtesten Pferdenamen der Check24-Kunden in Deutschland. Die Vorliebe für einen bestimmten Namen hänge aber auch von der Pferderasse ab. Während beim Deutschen Reitpferd die Namen Luna für Stuten und Max für Hengste vorne liegen, heißen weibliche Haflinger am häufigsten Mona. Das Deutsche Reitpony hört am häufigsten auf die Namen Candy (weiblich) oder Sunny (männlich).

Deutliche Unterschiede bei der Namensgebung zeigen sich auch zwischen Haltern und Halterinnen: Sam, Ronja und Filou landen nur bei den Frauen unter den zehn beliebtesten Vornamen. Männer entscheiden sich dafür häufiger für Stella, Felix oder Amigo. Viele Pferdenamen weisen zudem einen adeligen Charakter auf. Besonders beliebt sind Lady, Don, Prinz oder King. Lady und Don tauchen auch häufig in Verbindung mit weiteren Namen auf, zum Beispiel Lady Di, Lady Gaga oder Don Camillo.

Die Auswertung der Lieblingsnamen hat auch einige Kuriositäten ergeben. Zum Beispiel Pferdenamen mit popkulturellen Bezügen wie Chewbacca, Das Sams oder Kleiner Onkel. Auch Lebensmittel dienen als Namensgeber für Pferde: Sie heißen dann beispielsweise Apple Pie, Weinbrand oder Erdbeere.