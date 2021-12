Robert Halver 15.05.2012 Lesedauer: 1 Minute

Was nun, Euroland?

Vor einer Woche durften Griechen und Franzosen wählen. So langsam zeichnet sich ab, was sich durch die Wahlergebnisse in Europa ändern wird. Robert Halver von der Baader Bank bleibt durchaus zuversichtlich, rechnet aber mit dem Euro-Aus für Griechenland.