Was passiert da 5 Einschätzungen zur Tesla-Aktie

Christoph Bruns ist Vorstand bei der Fondsboutique Loys mit Sitz in Oldenburg und Frankfurt. | Foto: Loys AG

Der Höhenflug der Tesla-Aktie komme unerwartet, findet Loys-Vorstand und Fondsmanager Christoph Bruns: „Die Entwicklung kommt überraschend, weil die Autoindustrie als gesättigt und wenig sexy gilt und Elektromobilität noch in den Kinderschuhen steckt.“ Der Tesla-Aktie habe lange der Ruch des Spekulativen angehangen. Statt von fundamental orientierten Anlegern habe sie Rückenwind vor allem von ETFs bekommen. „Mit zunehmender Marktkapitalisierung nimmt die Summe des Geldes zu, die in Tesla-Aktien drängt.“ Für die zuletzt sehr hohe Nachfrage bei Tesla-Aktien sieht Bruns dagegen vor allem erfolglose Leerverkäufer in der Verantwortung.

Wie sähe eine angemessene Bewertung für die Aktie aus? „Dass Tesla mitunter mehr wert ist als VW, BMW und Daimler zusammen, wirkt absurd“, findet Bruns. Der Erfolg des Unternehmens fuße auf „äußerst rosigen Zukunftsannahmen.“ Und nicht zuletzt auf dem Tesla-Chef selbst: „Ein nicht geringer Teil des Tesla-Kursanstiegs geht auf das Charisma des Chefs und größten Einzelinvestors Elon Musk zurück. Ähnlich dem früheren Apple-Chef Steve Jobs genießt der Südafrikaner bei den Tesla-Anlegern einen Halbgott-ähnlichen Ruf als Disrupteur und Visionär.“

Deutsche Autobauer sollten den Tesla-Aufstieg allerdings als Signal betrachten, rät Bruns: Statt auf soliden Wirtschaftsdaten basiere der Erfolg vor allem auf hohen Zuflüssen von außen. „Es ist der Börsenerfolg, der das Fortbestehen und den künftigen Geschäftserfolg von Tesla erlaubt“, schätzt Bruns: Dieser Zusammenhang werde von den vom Grundsatz her anders aufgestellten deutschen Autobauern möglicherweise verkannt. „Volkswagen, Daimler und BMW müssen sich warm anziehen“, glaubt Bruns.