Investmentchef der Bethmann Bank Was ein Gasstopp für Europa bedeutet

Die Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte haben sich verschlechtert. Die Inflation ist in der Eurozone zuletzt auf den Rekordwert von 8,6 Prozent gestiegen. So stark haben die Preise seit der Einführung des Euros noch nie zugelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird kaum daran vorbeikommen, die Leitzinsen spürbar zu erhöhen. Da sie allerdings zurückhaltender agiert als die amerikanische Fed, dürfte der Euro weiter unter Druck stehen, was die Importe – zum Beispiel von Energie – zusätzlich verteuert.

Reinhard Pfingsten © Bethmann Bank

Dazu kommen Rezessionssorgen. Während die USA zumindest technisch an einem Schrumpfen ihrer Volkswirtschaft vorbeikommen könnten, ist dieses Szenario für Europa recht wahrscheinlich. Im günstigsten Fall haben die Aktienmärkte hohe Inflationsraten, steigende Zinsen und eine Rezession in Europa bereits eingepreist. Für einen möglichen Stopp der russischen Gaslieferungen gilt dies sicherlich nicht. Doch genau damit sollten Anleger rechnen. Zwar haben die Russen Nord Stream 1 vorerst wieder in Betrieb genommen und liefern angeblich zumindest 30 bis 40 Prozent der vereinbarten Gas-Mengen. Doch dabei muss es nicht bleiben. Ein völliger Stopp der Gaslieferungen ist auch noch in den kommenden Monaten denkbar.

Europa ist nach wie vor extrem abhängig von Erdgas aus Russland. Und Präsident Wladimir Putin setzt die Energielieferungen gezielt als Waffe gegen den Westen ein. Polen, Finnland, der Niederlande, Bulgarien und Dänemark hat er bereits den Gashahn vollständig zugedreht. Und in Deutschland und Italien kamen vor den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 nur noch 60 beziehungsweise 50 Prozent der vereinbarten Mengen an. Mit den eingeschränkten Lieferungen wird es schwierig, Gas in einem ausreichenden Maß vor dem Beginn des Winters zu bunkern.

Zu wenig Vorräte

Ziel der Europäischen Union (EU) ist es, die Gasspeicher zeitnah zumindest zu 80 Prozent zu füllen. Doch davon sind die meisten Länder noch weit entfernt. Im europäischen Durchschnitt liegt der Wert derzeit bei 55 Prozent. Selbst wenn die Speicher komplett gefüllt wären, könnte es bei einem kalten Winter zu Engpässen kommen.

Das derzeit optimistischste Szenario lautet: Russland liefert wieder so viel Gas wie vor den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1, also rund 60 Prozent der vereinbarten Mengen. Dies würde im Wesentlichen bedeuten, dass die Umsetzung der zehn Maßnahmen zur Verringerung der Gasabhängigkeit, wie sie die Internationale Energieagentur vorgeschlagen hat, zur Bewältigung der reduzierten Gaslieferungen aus Russland ausreichen würde. Dies ist eine Kombination aus LNG-Diversifizierung, Pipeline-Diversifizierung, Bioenergie, Energieeffizienz und einer verstärkten Nutzung von Wärmepumpen und Wind- sowie Solarenergie. Alles zusammen würde für Europa eine große Herausforderung bedeuten, wäre jedoch ohne großen zusätzlichen wirtschaftlichen Schaden machbar.

Wahrscheinlicher scheint allerdings ein Rückgang der russischen Gasexporte um zwei Drittel. Denn Putin will schon seit Langem die EU auseinandertreiben. Eine solche Reduktion würde Europa noch viel weiter in eine ernste Energiekrise stürzen. Sie würde Engpässe bedeuten, abhängig von der wetterbedingten Nachfrage, in Kombination mit höheren Preisen für Gas, Kohle, Öl, Kohlenstoff und Strom.

Aufgrund der starren Infrastruktur lässt sich Pipeline-Gas nicht ohne Weiteres durch andere Energiequellen ersetzen. Zugleich hat schon ein weltweiter Run auf das verfügbare Flüssiggas (LNG) begonnen. Doch die Transportschiffe sind knapp und es fehlen Terminals zum Abpumpen des LNGs. Wegen der Knappheit würden aber die Gaspreise weiter steigen, wodurch die Einnahmeausfälle Russlands aufgrund der reduzierten Lieferungen überschaubar blieben. Außerdem könnte ein Teil als LNG nach Asien geliefert werden.

Eine Reduzierung der Gaslieferungen um zwei Drittel würde bedeuten, dass von den 100 Milliarden Kubikmetern Gas, die derzeit noch importiert werden, weitere 40 bis 45 Milliarden Kubikmeter an russischen Gasexporten ausfallen würden. Mit der angekündigten Wiederinbetriebnahme von Kohlekraftwerken könnten in Europa etwa 22 Milliarden Kubikmeter Gas ersetzt werden.

Da die Energieeinsparungen der privaten Haushalte, also vor allem beim Duschen und Heizen, kurzfristig bescheiden ausfallen dürften, wird die Hauptlast voraussichtlich auf die Industrie entfallen. In diesem Szenario stünden den Unternehmen 15 bis 20 Prozent weniger Gas zur Verfügung als heute. Dies würde die absehbare Rezession spürbar verschärfen. Ein völliger Gaslieferstopp seitens Russlands würde zu ernsthaften Problemen und Engpässen führen.

In allen drei Szenarien dürfte Gas für eine längere Zeit knapp und der Preis hoch bleiben. Denn dann müssten erst einmal die Lager wieder aufgefüllt werden. Die Substitution durch Kohle sollte auch hier den Preis unterstützen, was dann gleichzeitig für den von CO2-Emmissionszertifikaten gilt.

Über den Autor: Reinhard Pfingsten arbeitet bei der Bethmann Bank als Investmentchef (CIO) und ist Mitglied im Management-Team des globalen Investment Centers der ABN-Amro-Gruppe.