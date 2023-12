Skepsis ist schick. Und wer warnt, gilt als klug: Aus diesen Gründen verkaufen sich warnende Hinweise oder gar Hiobsbotschaften bei Anlegern in aller Regel gut. Weniger oft zu lesen sind positive Prognosen, da sie für viele Fondsmanager ein Karriere-Risiko darstellen. Wir halten das anders. Wenn wir davon überzeugt sind, dass es aufwärts gehen wird, sagen wir das klar und deutlich.

So haben wir es auch Ende 2022 gemacht: „Derzeit hört man vielerorts, dass 2023 für Aktien ein schwieriges Jahr wird, weil die Wirtschaft in eine Rezession gleiten dürfte. Doch genau dieser Zusammenhang ist falsch. Das zeigt unsere Dax-Analyse über sechs Jahrzehnte. 2023 könnte demnach ein (sehr) gutes Aktienjahr werden.“

2023 lief entlang unserer positiven Prognose. Obwohl nur wenige Experten dies für möglich hielten, kam es so wie prognostiziert: Der Dax und der amerikanische S&P 500 haben kurz vor Heiligabend ein sattes Plus auf dem Ticker stehen. Nun stellt sich die Frage: Wie wird das nächste Jahr für Aktien- und Rentenanleger ausfallen? Wir finden unsere Antwort, wenn wir die großen Trends an den Kapitalmärkten unter die Lupe nehmen, die in diesem Jahr begonnen haben. Dabei verlassen wir uns auf Tatsachen, die uns die Märkte selbst präsentieren.

Zinsen haben ihren Zenit überschritten

Der Zins ist der wichtigste Faktor am Kapitalmarkt, wobei die zehnjährige US-Staatsanleihe besonders im Fokus steht. Von 2021 bis 2023 sahen wir parallel zu den Zinserhöhungen der US-Notenbank dort einen sehr deutlichen Anstieg von ein bis fünf Prozent (siehe Grafik). 2023 sanken die Zinsen zunächst leicht und die Aktienmärkte erholten sich spürbar von ihrem Tief (siehe Grafik, unterer Teil). Von Mai an stiegen die Zinsen erneut, die Aktien gaben in ihrer saisonal schwachen Phase von August bis Oktober nach.

Dann kam es zur Wende: Seit ihrem Hoch im Oktober 2023 sind die 10-Jahres-Zinsen um satte 1,1 Prozentpunkte gefallen. Die Aktienmärkte haben darauf mit einem steilen Anstieg reagiert. Unseres Erachtens haben die Zinsen im Herbst 2023 ihren Zenit überschritten und werden tendenziell weiter sinken – vor allem dann, wenn die Notenbank 2024 erste Zinssenkungen beschließt.

Grafik: Zinsgipfel bereits erklommen

Link zu vergrößerter Darstellung

Marktbreite bei den Aktien steigt deutlich

Der Aufschwung an den Aktienmärkten von Oktober 2022 bis August 2023 wurde von wenigen Mega Caps vor allem aus dem Technologie-Bereich getragen. Das Plus der marktkapitalisierten Indizes, auf die viele ETFs setzen, verbarg, dass die meisten anderen Aktien den Aufschwung gar nicht mitmachten, sondern teils weiter fielen.

Das hat sich im Herbst 2023 radikal geändert. In den USA, dem weltweit größten Kapitalmarkt, lagen Mitte Dezember zwei Drittel der Aktien über ihrem langfristigen 200-Tage-Durchschnitt und 80 Prozent über ihrem mittelfristigen 50-Tage-Durchschnitt. Dazu kommt, dass etliche Indizes Allzeithochs erreicht haben. Das mindert den Verkaufsdruck, weil zum Beispiel weniger Verkäufe zur Verlustbegrenzung erfolgen.

Fazit: Immer mehr Aktien nehmen seit Herbst 2023 am Aufschwung teil. Dies verschafft der Hausse einen breiteren Stand als 2023 und Anlegern gute Aussichten. Wir gehen daher davon aus, dass die Indizes 2024 erneut spürbar zulegen können. Zuwächse im zweistelligen Bereich sind gut denkbar.

Über den Autor:

Stephan Albrech ist Vorstand der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln.