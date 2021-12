Was wäre Apple ohne Steve Jobs? Vermögensverwalter über die Apple-Aktie

„Steve Jobs ist längerfristig sehr wichtig für Apple, da er es in der Vergangenheit exzellent verstanden hat, die zukünftigen Kundenbedürfnisse für Konsumelektronik zu identifizieren, zukünftige Trends frühzeitig zu erkennen und diese erfolgreich in Produkte umzusetzen“.Darüber hinaus habe Jobs „ein sehr klares Verständnis dafür, welche Form und Ausstattung Konsumelektronik-Produkte haben müssen“. Außerdem ist Jobs laut Kramert ein einzigartiger Vermarktungs-Profi. „Der Umsatz von Apple in der Vergangenheit ist im Wesentlichen auf all diese Fähigkeiten zurückzuführen“.Eine solche Kombination von Technologie-Verstand, Design- und Marketing-Talent dürfte so kaum wieder zu finden sein, so Kramert weiter. Ein dauerhaftes Ausscheiden von Steve Jobs wäre daher für Apple sehr problematisch.Für die nächsten eineinhalb Jahre seien die noch kommenden Produkte zwar bereits entwickelt. Darüber hinaus wäre Jobs für die weitere Entwicklung des Produktportfolios jedoch von großer Bedeutung für den Konzern.Der Aktienkurs bliebe im Falle eines Ausscheidens von Steve Jobs aus dem Unternehmen „nicht unbeeindruckt“.Ganz anders sieht das Sven Madsen, Finanzanalyst in der Vermögensverwaltung Hauck & Aufhäuser. „Steve Jobs ist sicherlich wichtig, allerdings gibt es mit dem derzeitigen COO Tim Cook einen hoch anerkannten Vertreter“, kann er die Apple-Aktionäre beruhigen.