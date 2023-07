Unfall, Panne, Einbruchdiebstahl Was Wohnmobil-Reisende über Versicherungen wissen müssen

Urlaub mit dem Wohnmobil wird in Deutschland immer beliebter. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der zugelassenen Wohnmobile laut Kraftfahrt Bundesamt mit knapp 450.000 fast verdoppelt.

Woran man im Vorfeld einer Auslandsreise mit dem Wohnmobil denken sollte, was man im Fall eines Unfalls oder einer Panne tun muss und welche Versicherung dabei hilft, erläutert die Versicherungsgesellschaft Huk-Coburg.

Wer ins Ausland fährt sollte bei den Reisevorbereitungen auch an Ausweis, Führerschein und eine Auslandsreise-Krankenversicherung denken, rät der Versicherer. Außerdem sollten die grüne Versicherungskarte und ein Europäischer Unfallbericht im Handschuhfach liegen. „Letzterer ist gerade in Staaten, in denen die Polizei nicht immer zum Unfallort kommt, als Beweismittel wichtig“, heißt es von der Huk-Coburg.

Ausland-Schadenschutzversicherung

Als Unfallopfer im Ausland sei man mit einer Ausland-Schadenschutzversicherung gut bedient, so der Versicherer. Die Police werde oft als ein Zusatzmodul der Kfz-Versicherung angeboten. „Nach der Karambolage kann das Unfallopfer die eigene Kfz-Versicherung anrufen, die den Schaden so reguliert als wären Unfallverursacher bei ihr Kfz-Haftpflichtversichert“, schreibt der Kfz-Versicherungsanbieter.

Auch wer selbst einen Unfall verursacht oder eine Panne hat, müsse mit einem Schutzbrief in der Tasche nicht alle Probleme allein bewältigen, so die Huk-Coburg weiter. Nach einem Anruf beim Anbieter übernehme der im Nachgang die Pannen- und Unfallorganisation beim eigenen Fahrzeug.

Darüber hinaus rät die Huk-Coburg, schon vor Reisebeginn die Notrufnummern ins Handy einzuspeichern – am besten gleich mit deutscher Vorwahl. Sollte die Kfz-Versicherung entsprechende Apps anbieten, gehören die vor Urlaubsbeginn laut Huk-Coburg ebenfalls auf das Handy.

Absicherung gegen Einbruch und Diebstahl

Neben Unfällen oder Pannen sind Diebstähle ein häufiges Problem der Wohnmobil-Reisenden. Nach Angaben des aktuell veröffentlichten „Bundeslagebildes Kfz-Kriminalität 2022“ des Bundeskriminalamtes (BKA) stieg die Zahl von dauerhaft gestohlenen Wohnmobilen sprunghaft um 148 Prozent auf 465 Fälle an. „Ein Grund dafür ist, dass immer mehr solcher Fahrzeuge in Deutschland zugelassen werden – und die Wägen angesichts ihres hohen Werts ein besonders attraktives Diebesgut darstellen“, erklärt das BKA.

Auch Einbruchdiebstähle sind auf dem Campingplatz, aber vor allem beim Übernachten auf Autobahnraststätten, gar nicht so selten. Hier hilft laut Huk-Coburg die Hausratversicherung. Diese schützt nämlich auch das eigene Hab und Gut, das sich außer Haus befindet.

Schäden durch Brand oder Blitzschlag

Schäden, die durch Brand oder Blitzschlag verursacht werden, sind hier ebenfalls abgedeckt. „Voraussetzung für den Schutz ist, dass sich der Hausrat nur vorübergehend im Campingfahrzeug befindet“, heißt es von der Huk-Coburg.

Wer noch mehr Risikoschutz möchte, kann ein Zusatzmodul abschließen. Dieser kann zum Beispiel den Diebstahl von Campingmöbeln oder einem Grill auf dem Stellplatz mitversichern oder Schäden beim Hausrat abdecken, die durch einen Unfall entstanden sind.

Zerstört oder verwüstet der Einbrecher die Einrichtung des Wohnmobils, ist dafür die Vollkasko-Versicherung zuständig. Stiehlt er fest verbaute Teile wie zum Beispiel das Navi oder das Radio, zahlt dafür laut Huk-Coburg die Teilkasko-Versicherung.

Drei Tipps gegen Wohnmobil-Diebstahl

Auch wenn Diebe das komplette Wohnmobil entwenden, springt die Teilkasko-Versicherung ein – zumindest, wenn das Fahrzeug abgeschlossen war, ergänzt die Allianz Versicherung. Damit es aber gar nicht so weit kommt, hat der Versicherer für Camper drei Tipps parat.

· Damit Ihr mobiles Zuhause für Diebe und Einbrecher schwerer zu knacken ist, können Sie eine Wegfahrsperre an Reifen oder Lenkrad, Tür- und Fenstersicherungen sowie Sicherheitsschlösser am Fahrzeug anbringen.

· Eine Wohnmobil-Alarmanlage ist sinnvoll, um Eindringlinge durch Hupen oder Lichtsignale in die Flucht zu schlagen. GPS-Ortungssysteme ermöglichen es, gestohlene Kfz per Satellitenortung ausfindig zu machen.

· Um Kriminelle nicht unnötig in Versuchung zu führen, sollten Sie Ihren Camper nachts nur auf ausgewiesenen Campingplätzen abstellen und keine Wertsachen offen im Fahrerhaus oder Wohnbereich liegen lassen.

Steuern und Versicherungsprämie sparen

Viele Menschen nutzen ihr Wohnmobil zudem nur in den wärmeren Monaten. Den Winter über parken sie es in der Garage. „Wer sein Wohnmobil nicht ganzjährig nutzt, kann es für mindestens zwei, maximal elf Monate bei der Zulassungsstelle anmelden“, klären die Huk-Coburg-Spezialisten auf. Das spare Steuer und Versicherungsprämie, die dann nur für die vereinbarten Monate anfallen.