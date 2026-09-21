Kearney-Report: Warum Europas Banken Rekordgewinne machen
Die Zinswende hatte Europas Banken kräftig Rückenwind gegeben. 2025 wurde das Geschäft anspruchsvoller: Sinkende Leitzinsen in weiten Teilen Europas belebten zwar die Kreditnachfrage, setzten aber zugleich die Zinsmargen unter Druck. Wie stark sich das in den Ergebnissen niederschlug, unterschied sich von Markt zu Markt.
Die Unternehmensberatung Kearney untersucht das Geschäft in der 18. Auflage ihres European Retail Banking Radar. Die Auswertung umfasst 88 Retailbanken in 21 europäischen Märkten und basiert auf Bankveröffentlichungen für die Jahre 2008 bis 2025. Zum untersuchten Geschäft zählen neben Privatkunden auch kleine Unternehmen; die Abgrenzung variiert je nach Bank. Die Angaben für 2025 beruhen überwiegend auf Jahreszahlen, teilweise auf Schätzungen anhand von Halbjahres- und Neunmonatsberichten.