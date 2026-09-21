Die Zinswende hatte Europas Banken kräftig Rückenwind gegeben. 2025 wurde das Geschäft anspruchsvoller: Sinkende Leitzinsen in weiten Teilen Europas belebten zwar die Kreditnachfrage, setzten aber zugleich die Zinsmargen unter Druck. Wie stark sich das in den Ergebnissen niederschlug, unterschied sich von Markt zu Markt. Die Unternehmensberatung Kearney untersucht das Geschäft in der 18. Auflage ihres European Retail Banking Radar. Die Auswertung umfasst 88 Retailbanken in 21 europäischen Märkten und basiert auf Bankveröffentlichungen für die Jahre 2008 bis 2025. Zum untersuchten Geschäft zählen neben Privatkunden auch kleine Unternehmen; die Abgrenzung variiert je nach Bank. Die Angaben für 2025 beruhen überwiegend auf Jahreszahlen, teilweise auf Schätzungen anhand von Halbjahres- und Neunmonatsberichten.

Das Fazit: Die Erträge der untersuchten Banken stiegen 2025 um 2,3 Prozent, ihre Vorsteuergewinne um 2,9 Prozent. Das waren die niedrigsten jährlichen Zuwachsraten seit fünf Jahren; das Rekordniveau des Vorjahres wurde dennoch übertroffen. Das ausstehende Kundenkreditvolumen wuchs um 3,5 Prozent, so stark wie seit drei Jahren nicht. Der Zinsüberschuss legte dagegen nur um 1,6 Prozent zu. Hinter den europäischen Gesamtwerten stehen erhebliche Unterschiede. Vier Befunde zeigen, wo die deutschen Institute stehen.

1. Die Kosten wachsen mehr als doppelt so schnell wie die Erträge

Auf den ersten Blick lief das Jahr für die untersuchten deutschen Institute ordentlich: Die Erträge stiegen um 1,6 Prozent auf 85,6 Milliarden Euro. Die Betriebskosten legten jedoch um 3,6 Prozent auf 52,3 Milliarden Euro zu – prozentual mehr als doppelt so stark. Die Differenz aus Erträgen und Betriebskosten schrumpfte dadurch von 33,7 auf 33,3 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn stieg dennoch um rund 3 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro. Dazu trug wesentlich bei, dass der Aufwand für Risikovorsorge um 14 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro sank. Das entlastete die Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr um rund 900 Millionen Euro.

Das stärkere Kostenwachstum verschlechterte die Cost-Income-Ratio der deutschen Institute: Sie stieg um 1,2 Prozentpunkte auf rund 61 Prozent. Damit entfielen auf jeden Euro Ertrag etwa 61 Cent Betriebskosten. Europaweit lag die Quote bei 53,6 Prozent nach 53,5 Prozent im Vorjahr, weiterhin nahe dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Datenreihe 2008.

2. Das Provisionsgeschäft wächst, die Zinsabhängigkeit bleibt hoch

Das Provisionsgeschäft lieferte 2025 zusätzliche Erträge. Bei den untersuchten deutschen Banken stieg das Provisionsergebnis um 4,7 Prozent auf 25,8 Milliarden Euro. Das waren rund 1,1 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Europaweit legte es um 4,5 Prozent auf 112,9 Milliarden Euro zu. Kearney sieht im Ausbau von Zahlungsverkehr, Geldanlage, Absicherung und Beratung einen wichtigen Ansatz, um die Abhängigkeit vom Zinsgeschäft zu verringern.

Wie schnell sinkende Zinsen die Krediterträge erreichen, hängt unter anderem von der Zinsbindung ab. Nach Angaben von Kearney sind in den nordischen Märkten rund 80 Prozent der Hypotheken variabel verzinst, in Westeuropa dagegen rund 85 Prozent fest. Entsprechend werden Zinssenkungen bei variabel verzinsten Krediten schneller wirksam, während sich fest verzinste Bestände schrittweise anpassen. Für den Zinsüberschuss zählen daneben auch die Entwicklung der Refinanzierungskosten, des Geschäftsvolumens und bestehende Absicherungen.



Bei den untersuchten deutschen Banken stieg der Zinsüberschuss 2025 um 1,9 Prozent auf 60,1 Milliarden Euro. In Skandinavien, der Schweiz und Italien ging er dagegen zurück. Der Anteil des Zinsüberschusses an den gesamten Erträgen lag in Deutschland bei rund 70 Prozent und damit etwas über dem europäischen Wert von rund 68 Prozent.

3. Im Norden liegt der Ertrag je Beschäftigten rund dreimal so hoch

Ein besonders großer Abstand zeigt sich beim Ertrag je Beschäftigten. Bei den untersuchten nordischen Banken lag er 2025 bei rund 767.000 Euro, bei den deutschen bei rund 254.000 Euro. Die Kennzahl setzt die gesamten Erträge ins Verhältnis zur Beschäftigtenzahl.

767.000 Euro Ertrag je Beschäftigten erzielten die untersuchten nordischen Banken 2025 – rund dreimal so viel wie die deutschen.

Der Unterschied lässt sich rechnerisch auf zwei Faktoren zurückführen: In den nordischen Instituten entfallen auf einen Beschäftigten deutlich mehr Kundenbeziehungen. Zugleich erzielen sie höhere Erträge je Kundenbeziehung. Rund 29.000 Beschäftigten stehen dort 23,7 Millionen Kundenbeziehungen gegenüber, in Deutschland sind es rund 338.000 Beschäftigte und 127,3 Millionen Kundenbeziehungen. Das ergibt rund 817 je Beschäftigten im Norden gegenüber 377 in Deutschland. Der jährliche Ertrag je Kundenbeziehung liegt bei rund 938 beziehungsweise 673 Euro.

4. 127 Millionen Kundenbeziehungen – und netto kaum Wachstum

Die Kundenbasis der untersuchten deutschen Banken wächst kaum. Für 2025 weist der Radar 127,3 Millionen Kundenbeziehungen aus. Gegenüber 2024 kamen netto 135.931 hinzu, ein Plus von rund 0,1 Prozent. Gemeint sind Kundenbeziehungen, nicht unterschiedliche Personen: Ein Kunde kann bei mehreren Banken erfasst sein.

Einzelne Institute können weiterhin durch Neukunden und Marktanteilsgewinne wachsen. Für die untersuchte Bankengruppe insgesamt legt der geringe Nettozuwachs jedoch nahe, stärker auf zusätzliche Geschäfte mit bestehenden Kunden zu setzen. Kearney nennt dafür insbesondere Zahlungsverkehr, Geldanlage, Absicherung und Beratung.

Als Beispiel nennt Kearney Intesa Sanpaolo. Die Nettoprovisionserträge der italienischen Bank stiegen 2025 um 6,3 Prozent. Die Provisionen aus Vermögensverwaltung, Wertpapiergeschäft und Beratung legten um 10 Prozent zu. Im Strategieplan für 2026 bis 2029 ist der Ausbau der Beratung als zentraler Wachstumshebel vorgesehen.

0,1 Prozent betrug der Nettozuwachs der Kundenbeziehungen bei den untersuchten deutschen Banken 2025.

Bei der niederländischen Rabobank sank der Zinsüberschuss im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4 Prozent. Das Provisionsergebnis stieg dagegen um 4 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro. Für das inländische Retailgeschäft weist Kearney einen Anstieg des Provisionsergebnisses um 7 Prozent auf 932 Millionen Euro aus.



Für Fondsanbieter und Vermögensverwalter kann ein wachsendes Anlagegeschäft der Banken zusätzliche Absatzchancen eröffnen. Ob externe Produkte davon profitieren, hängt jedoch von der Produktauswahl und dem Vertriebsmodell der jeweiligen Bank ab.

Auch Provisionserträge schwanken: Soweit sie vom betreuten Vermögen abhängen, beeinflussen sowohl die Marktentwicklung als auch Zu- und Abflüsse ihre Höhe. Transaktionsabhängige Erträge hängen wiederum von der Handelsaktivität und den vereinbarten Gebühren ab. Fallende Kurse können die vermögensabhängigen Einnahmen belasten, während reger Handel zugleich höhere Transaktionserträge ermöglichen kann.