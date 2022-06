Vermögensallokation Was zu tun ist, wenn Spielräume schrumpfen

Vereinfacht ausgedrückt bestehen ausgewogene Portfolios aus 60 Prozent Aktien sowie 40 Prozent Anleihen und bieten eine starke Diversifizierung. Diese schützt normalerweise vor allzu großen Schwankungen. Doch dieses Mal ist es anders. Sowohl Aktien als auch Anleihen hatten in diesem Jahr bislang mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Reinhard Pfingsten, Foto: Bethmann Bank

In den meisten Phasen stützen fallende Anleiherenditen (und damit steigende Anleihepreise) die Aktienperformance, was in Summe zu einer positiven Performance des Portfolios führt. Und selbst wenn Anleihen negative Beiträge erwirtschaften und sich die Realrenditen im negativen Bereich befinden, bewegen sich die Erträge von Aktien oft im positiven Bereich. Darüber hinaus sorgt der Anleiheanteil eines Portfolios für eine gewisse Stabilität, wenn die Aktienmärkte schwächer notieren. Doch 2022 ist alles ganz anders – bislang zumindest.

Wenn man sich die Entwicklung eines typischen ausgewogenen Portfolios (zum Beispiel das Risikoprofil 4 der Bethmann Bank) im ersten Quartal 2022 anschaut, ist zu beobachten, dass sowohl Aktien als auch Anleihen einen negativen Beitrag zur Gesamtentwicklung geleistet haben.

Beispielsweise sind der MSCI World Net Total Return USD Index in US-Dollar, der ausschließlich Aktien umfasst, und der Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD in US-Dollar, der nur aus Investment-Grade-Anleihen besteht, seit Jahresanfang fast im Gleichschritt in den Keller gerauscht. Es scheint also, dass die Spielräume erheblich geschrumpft sind. Aus Sicht eines lokal investierenden US-Anlegers ist die Entwicklung so dramatisch wie in den 30er Jahren und zuletzt 1974. Zumindest gibt nun der Rententeil wieder eine gewisse laufende Rendite und einen gewissen Puffer.

Steigende Zinsen, Inflation und anhaltende Unsicherheit

Doch was sind die Gründe, die hinter dieser Entwicklung stecken? Da ist zum einen die US-Notenbank Fed, die aufgrund der steigenden und möglicherweise außer Kontrolle geratenen Inflation insbesondere in den USA bedeutend aggressiver bei der Erhöhung des Leitzinses vorgeht als zum Beispiel die EZB. Daher steigen in den Vereinigten Staaten die nominalen Renditen, und die Anleihepreise sinken. Zudem fahren die Zentralbanken ihre Anleihekäufe (quantitative Lockerung) zurück.