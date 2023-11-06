Warum ist Wasser ein Schlüsselthema für Politik und Wirtschaft? Wie können wir bewusster mit diesem kostbaren Gut umgehen? Und welche Investitionschancen bieten sich? Christoph Seeger, erfahrener Finanz- und Wirtschaftsjournalist, und Lara Lorenz, Produktspezialistin bei Pictet Asset Management, tauchen tief in das Thema Wasser ein.

Planet P – Der Themenpodcast von Pictet Asset Management Wasser ist eine lebenswichtige Ressource mit Potenzial für Anleger

Lara Lorenz: „Wasser ist die wichtigste Ressource für das Leben auf der Erde, wir sollten sorgsam damit umgehen.“

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Wasser ist die wichtigste Ressource für das Leben auf der Erde, wir sollten sorgsam damit umgehen, sagt Lara Lorenz, Produktspezialistin bei Pictet Asset Management, im Gespräch mit dem Wirtschaftsjournalisten Christoph Seeger.

In der neuen Episode von Planet P erfahren die Zuhörer viel Wissenswertes über das nasse Element. So verbraucht durchschnittlich jeder von uns täglich 120 Liter Trinkwasser im Haushalt. Wird der Verbrauch der Landwirtschaft hinzugerechnet, die uns den Kühlschrank mit Lebensmitteln und den Kleiderschrank mit Lieblingsstücken füllt, summiert sich der Betrag auf mehr als 7.000 Liter Wasser. Für die Produktion eines Kilos Rindfleisch müssen 15.000 Liter Wasser aufgewendet werden, eine Jeans schlägt mit 8.000 Litern zu Buche.

97 Prozent des Wassers auf der Erde ist Salzwasser – und nur 0,25 Prozent der Süßwasservorräte auf der Welt lassen sich für den Menschen nutzen. Zugleich nimmt bei wachsender Weltbevölkerung die Verfügbarkeit von Süßwasser bereits vielerorts ab.

Die Wasserversorgung wird daher nach und nach eine Kommerzialisierung erleben, weil Regierungen unter dem Druck stehen, Ausgaben senken zu müssen. Technologische Entwicklungen werden dabei neue, kostensparende Lösungen ermöglichen, um Wasser effizienter zu nutzen.

Wie können Anleger und Anlegerinnen am Megatrend Wasser teilhaben? Lorenz und Seeger zeigen Chancen auf, die sich aus der Wasserstrategie von Pictet Asset Management mit den Segmenten Wassertechnologie, Wasserversorgung und Umweltdienste ergeben.

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