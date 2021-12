Wasser: Langfrist-Anleger reiten die Welle

Das technische Know-how dazu stammt von internationalen Firmen, wird aber mehr und mehr als Komplettlösung auch von den Staaten der Region selbst verwendet – und kann in Zukunft auch von dort aus weltweit angeboten werden.Mit der reinen Aufbereitung des Wassers zu Trinkwasser ist es nicht getan. Das Wasser muss auch zu den Menschen hin und wieder weg transportiert werden – und das ohne unnötige Verluste. Die dazu benötigte Infrastruktur muss in den Schwellenländern stark ausgebaut, in vielen Entwicklungsländern erst geschaffen und in den Industriestaaten modernisiert werden.So ist London die Stadt mit dem größten Wasserverlust im Leitungsnetz, das New Yorker Netz gilt als marode. Die Umweltbehörde EPA erwartet, dass in den USA bis 2020 mehr als 600 Milliarden US-Dollar für die Modernisierung der Wasserinfrastruktur ausgegeben werden müssen.In den Entwicklungs- und Schwellenländern gehen nach Expertenschätzungen mehr als 80 Prozent der Abwässer ungeklärt in Flüsse und Seen. Rund 2,5 Milliarden Menschen weltweit leben ohne oder mit nur unzureichenden sanitären Einrichtungen. Um Gesundheitsgefahren zu beseitigen, muss hier stark und nachhaltig investiert werden. Der Bau von Kläranlagen und Abwassersystemen bietet deshalb sehr lukrative Geschäftsmöglichkeiten – und damitAnlagechancen.: Uwe Zimmer ist Vorstandsvorsitzender des Vermögensverwalters Meridio AG und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in Kolumnen regelmäßig zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen.