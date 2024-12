Das Problem der Wasserknappheit verschärft sich – auch in Europa: Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur (EUA) sind zwei Drittel der Gewässer in der Europäischen Union „gestresst“. Die Behörde fordert daher Mechanismen zur Finanzierung dringend benötigter Investitionen in diesem Bereich.

Rund 20 Prozent des europäischen Territoriums und 30 Prozent der Europäer leiden jedes Jahr unter Wasserstress. Die EUA schätzt die wirtschaftlichen Kosten auf rund 9 Milliarden Euro pro Jahr. Eine Studie von Water Europe geht davon aus, dass in Europa bis 2030 Investitionen in Höhe von 255 Milliarden Euro erforderlich sind, damit die Region die Vorschriften für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung einhalten kann.

Diese Erkenntnisse unterstreichen, wie wichtig entschlossenes Handeln und erhebliche Investitionen sind, um die sich abzeichnende Wasserkrise in der Region zu bewältigen.

Erhebliche Investitionen in die Wassersicherheit erforderlich

In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union (EU) im Oktober kündigte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, an, dass sie für die laufende Legislaturperiode der Kommission (2024 bis 2029) eine europäische Strategie für die Widerstandsfähigkeit des Wassersektors entwickeln werde. 21 Mitgliedstaaten hatten zuvor gefordert, das Thema als eine der obersten Prioritäten zu behandeln.

Damit die EU ihre Ziele im Bereich Wasser erreichen kann, sind erhebliche Investitionen erforderlich. Impax Asset Management ist seit mehr als 20 Jahren auf entsprechende Lösungen spezialisiert und davon überzeugt, dass die Bemühungen um eine größere Widerstandsfähigkeit der Wasserwirtschaft interessante Renditemöglichkeiten bieten.

Auswirkungen auf Investitionen und Chancen

Im Bereich der privaten Haushalte können Investoren die Reduzierung von Leckagen, einen besseren Anschluss an die Wassernetze und eine bessere Abwasserentsorgung unterstützen.

In der verarbeitenden Industrie – einem wasserintensiven Wirtschaftszweig – bieten sich Möglichkeiten in den Bereichen Effizienz und Recycling. Dazu gehören wachstumsstarke Segmente wie der Halbleitersektor und Rechenzentren.

In der Landwirtschaft beläuft sich die Finanzierungslücke für Landwirte, die für grüne Zwecke investieren wollen, auf 18,9 Milliarden Euro.

Das Investitionsuniversum im Bereich Wasser profitiert weiterhin von einer unterstützenden Politik und Wachstumsfaktoren in Bereichen wie:

Ultrareines Wasser und Recycling in der Halbleiter- und Elektronikindustrie

Bis 2030 sind Investitionen in Höhe von geschätzt 191 bis 228 Millionen Euro pro Jahr in fortschrittliche Wasserreinigungstechnologien erforderlich, damit die EU ihr Ziel für die Chip-Produktion erreichen kann. Einige Rechenzentren und andere Unternehmen aus der Branche behandeln ihr Abwasser selbst und verwenden es wieder. Andere Unternehmen sind auf öffentliche Kläranlagen angewiesen.

In beiden Fällen kann der Einsatz von wassersparenden Technologien zu erheblichen finanziellen und wirtschaftlichen Vorteilen führen. KLA* zum Beispiel konzentriert sich auf die Prozesssteuerung in der Chipfertigung. Das Unternehmen unterstützt eine effiziente Produktion und reduziert die benötigte Menge an Reinstwasser. Das ist entscheidend für die Verringerung des Frischwasserverbrauchs und die Senkung der Betriebskosten.

Verbesserung der Wasserqualität

Die Haushalte in der EU sind fast vollständig von der öffentlichen Wasserversorgung abhängig. Die Kosten für Maßnahmen zur Verbesserung und zum Schutz der Wasserqualität in ganz Europa werden auf rund 142 Milliarden Euro geschätzt.

Versorgungsunternehmen wie Veolia* wenden einen erheblichen Teil ihres Kapitals für die Einrichtung und Modernisierung von Wasseraufbereitungs- und -verteilungsnetzen auf. Das Unternehmen setzt auf fortschrittliche Technologien zur Suche und Reparatur von Lecks, um Wasserverluste in den Verteilungsnetzen zu minimieren. Dadurch wird nicht nur Wasser gespart. Es wird darüber hinaus sichergestellt, dass es von hoher Qualität ist.

Verbesserung der Bewässerung in der Landwirtschaft

Der Investitionsbedarf für eine nachhaltige Wassernutzung in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion konzentriert sich weitgehend auf Bewässerungstechnologien. Valmont Industries* beispielsweise beliefert landwirtschaftliche Betriebe in mehr als 90 Ländern weltweit mit Bewässerungssystemen zur Maximierung der Effizienz. Seine Lösungen zur Präzisionsbewässerung ermöglichen eine Datenüberwachung in Echtzeit, sodass die Landwirte auf der Grundlage des Boden- und Pflanzenbedarfs fundierte Entscheidungen über die Wassernutzung treffen können.

Insgesamt gibt es für Investoren daher zahlreiche Möglichkeiten, um mit ihrem Kapital zur Sicherung und Verbesserung der Wasserqualität sowie -versorgung beizutragen.

* Verweise auf bestimmte Wertpapiere dienen nur der Veranschaulichung und sollten nicht als Empfehlung oder Anlageberatung zum Kauf oder Verkauf angesehen werden. Investitionsentscheidungen sollten nicht allein auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Impax Asset Management oder BNP Paribas Asset Management können Positionen in den genannten Unternehmen halten, müssen es aber nicht.