Die Temperaturen im Juni und Juli lagen in Europa nahezu 3 Grad über dem Durchschnitt und markierten neue Höchststände. Gleichzeitig haben Dürrebedingungen in weiten Teilen Süd- und Mitteleuropas zu niedrigen Wasserständen und trockener Vegetation geführt. Österreich traf es besonders hart: Im dem Alpenstaat fiel von Januar bis Juni 2026 um 27 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt, in einzelnen Landesteilen war es seit Beginn der Messreihen im Jahr 1885 nicht mehr so trocken.

Europa erwärmt sich schneller als jeder andere Kontinent. In den vergangenen 30 Jahren stiegen die Temperaturen hier laut Copernicus doppelt so schnell pro Jahrzehnt wie im globalen Durchschnitt. Besonders stark erwärmten sich Zentral- und Osteuropa sowie der Alpenraum.

Walter Hatak, Leiter Responsible Investments, bei Erste Asset Management, listet die Folgen in diesem Sommer: Die Österreichische Hagelversicherung schätzte den dürrebedingten Schaden in der Landwirtschaft mit Stichtag 10. August auf rund eine Milliarde Euro.

An der Donau musste Ende Juli einer der beiden Reaktoren des rumänischen Kernkraftwerks Cernavodă wegen niedriger Wasserführung abgeschaltet werden. In Ungarn fiel die Leistung des Kernkraftwerks Paks zeitweise auf etwas mehr als 10 Prozent seiner Kapazität.

Vier Branchen sind von Dürre besonders betroffen

Dürre wirkt sich in diesen vier Industriezweigen besonders stark aus.

In der Landwirtschaft führen Dürren und stark schwankende Niederschläge zu Produktionseinbußen. In der Energieerzeugung sind sowohl Wasserkraft als auch Kernkraft von Kühlwasser und Pegelständen abhängig: Beim österreichischen Stromkonzern Verbund waren die Flüsse im ersten Halbjahr 2026 rund 30 Prozentpunkte schwächer gefüllt, als im langjährigen Durchschnitt. 9,8 Prozent weniger Strom gewann der Konzern in diesem Zeitraum, was das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mit rund 370 Millionen Euro belastete. In transportintensiven Branchen erhöhen niedrige Pegel am Rhein die Kosten für den Transport von Kohle, Erzen und Chemikalien. Bereits 2018 belastete Niedrigwasser am Rhein das Ergebnis von BASF im zweiten Halbjahr mit rund 250 Millionen Euro. Am Kauber Referenzpegel zwischen Mainz und Koblenz fiel der Wasserstand Mitte August 2026 auf wenige Zentimeter, Reedereien warnten vor einer drohenden Teilung des Rheins für die Frachtschifffahrt. Thyssenkrupp Steel setzte im Juli 2026 die Transporte mit eigenen Binnenschiffen zeitweise aus und drosselte die Produktion in Duisburg. Viertens sind laut Melanie Pietschmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Öko-Institut, Branchen mit wasserintensiven Lieferketten betroffen, auch wenn der eigene Standort wasserreich liegt: Das betrifft Textilunternehmen über den Baumwollanbau, Lebensmittelhersteller über Kakao, Obst oder Reis, oder den Maschinenbau über die Metallgewinnung.

Wassermangel als Lieferkettenrisiko

Die Einschätzungen fallen unterschiedlich aus. Pietschmann kommt in ihrer Studie zu einem kritischen Befund: Wasser habe im Lieferkettenmanagement deutscher Unternehmen bislang eine geringe strategische Bedeutung. Die Unternehmen richteten den Blick stärker auf die eigenen Betriebsstätten als auf Zulieferer oder das Wassereinzugsgebiet.

Als Hemmnisse nennt sie fehlende Daten und mangelnde Transparenz in tieferen Lieferketten, geringe wirtschaftliche Anreize, uneinheitliche Wasser-Governance und begrenzte Einflussmöglichkeiten vor Ort. Positivbeispiele gebe es dort, wo Unternehmen regelmäßige Risikoanalysen mit etablierten Standards durchführen und langfristig mit Zulieferern und lokalen Akteuren zusammenarbeiten. Das sei jedoch die Ausnahme.

Vidya Anant, Portfoliomanagerin für europäische Aktien bei der DWS, macht deutlich: „Je länger diese Wetterbedingungen anhalten, desto schwieriger wird es für Unternehmen, die Auswirkungen zu bewältigen.“ Dies könne sich zunehmend auf die europäische Inflation sowie auf die Industrieproduktion auswirken. Sie sagt: „Ein für die zweite Jahreshälfte 2026 erwarteter Super-El-Niño könnte die bereits sichtbaren Extremwettereffekte in Europa zusätzlich verstärken.“

Wasserfußabdruck von nachhaltigen Aktienfonds

Erste Asset Management veröffentlicht seit rund zehn Jahren den Wasserfußabdruck ihrer nachhaltigen Aktienfonds. Anders als beim CO₂-Fußabdruck zählt dabei nicht nur die verbrauchte Menge, sondern der Standort des Verbrauchs. Die Ressourcennutzung mit Fokus auf Wasser ist laut Hatak inzwischen eine von fünf Säulen des hauseigenen Biodiversitätsmodells, ergänzt um Klimawandel, Landnutzung, Verschmutzung und naturpositiven Aktivitäten.

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) unterscheidet zwischen zwei Investmentsträngen:

Schadensbegrenzung, die auf die Ursachen des Klimawandels zielt – etwa erneuerbare Energien, für die laut Internationaler Energieagentur jährlich über 3,5 Billionen Euro (etwa 4,5 Billionen US-Dollar) benötigt werden. Anpassung, die die Widerstandsfähigkeit von Infrastruktur stärkt.

Hugo Bonnard, Fondsmanager bei DPAM, nennt Wassermanagement sowie widerstandsfähige Gebäude und Infrastruktur als Schwerpunkte.

Bonnard hält die Kombination aus traditioneller Finanzanalyse mit Klimaszenario- und physischen Risikobewertungen für notwendig, um Anlageentscheidungen zwischen kurzfristigem Anpassungsbedarf und längerfristigen Trends zu treffen.