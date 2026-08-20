Dürresommer: Wasser wird knapp – und zum Risiko im Depot
Europa erwärmt sich schneller als jeder andere Kontinent. In den vergangenen 30 Jahren stiegen die Temperaturen hier laut Copernicus doppelt so schnell pro Jahrzehnt wie im globalen Durchschnitt. Besonders stark erwärmten sich Zentral- und Osteuropa sowie der Alpenraum.
Die Temperaturen im Juni und Juli lagen in Europa nahezu 3 Grad über dem Durchschnitt und markierten neue Höchststände. Gleichzeitig haben Dürrebedingungen in weiten Teilen Süd- und Mitteleuropas zu niedrigen Wasserständen und trockener Vegetation geführt. Österreich traf es besonders hart: Im dem Alpenstaat fiel von Januar bis Juni 2026 um 27 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt, in einzelnen Landesteilen war es seit Beginn der Messreihen im Jahr 1885 nicht mehr so trocken.