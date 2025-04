Im Jahr 2000 lancierte Pictet Asset Management mutig seine Anlagestrategie für Wasser, ein bahnbrechender Ansatz, der seitdem zu einem Grundpfeiler des thematischen Investierens geworden ist. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums blicken wir auf den Weg, die Erfolge und die Herausforderungen des Teams zurück, das seine visionäre Idee in ein nachhaltiges Investment-Powerhouse verwandelt hat.

Worum geht es bei der Wasserstrategie und wie hat sich der Investment-Case im Laufe der Zeit entwickelt?

Marc-Olivier Buffle, Leiter der thematischen Client Portfolio Manager und Resarch: „Wir stehen vor einer globalen Wasserherausforderung, da die Wassernachfrage steigt und gleichzeitig die Probleme der Wasserqualität und -knappheit zunehmen. Unternehmen, die Lösungen für diese Herausforderung anbieten, werden in den kommenden Jahrzehnten Chancen haben.“ Der Investment-Case für die Wasserstrategie ist einfach, greifbar und wird in unserem täglichen Leben durch Medienberichte ständig verstärkt. Er bietet den Investoren ein doppeltes Ziel: attraktive Renditen bei der Kapitalallokation an Unternehmen, die das Richtige tun. Dies kommt bei den Kunden zunehmend gut an.

Cédric Lecamp, Senior Investment Manager: Der Wasser-Investment-Case hat sich seit 2000 nicht verändert und ist so stark wie eh und je. Wenn überhaupt, hat sich die Wasserqualität und -verfügbarkeit weltweit aufgrund unzureichender Finanzierung weiter verschlechtert. Dies hat die Bedürfnisse nach kommerziellen Lösungen, die von privaten Akteuren bereitgestellt werden, verstärkt.

Hans Peter Portner, Head of Thematic Equities: Wasser stand im Mittelpunkt der Entwicklung der thematischen Anlagestrategien von Pictet AM und diente als Vorlage für den gesamten Investitionsprozess. Die Expertise im Bereich Wasser ermöglichte es uns, eine ganze Reihe von thematischen Investitionsstrategien zu lancieren. Der Erfolg unserer Franchise liegt in der Stabilität der Governance und der Homogenität der Investitionsüberzeugungen und -prozesse. In den letzten 25 Jahren konnten wir ein sehr talentiertes Team zusammenstellen und halten, das auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen, Kompetenz und Seelenfrieden in Genf zusammenarbeitet.

Haben Sie einige denkwürdige Anekdoten aus der Arbeit an der Wasserstrategie?

Hans Peter Portner: Vor 20 Jahren nahm ich an einer Wasserversorger-Konferenz in Zürich teil. Auch die CEOs der beiden führenden US-Wasserversorger waren anwesend: Nennen wir sie Unternehmen A und Unternehmen B. Als ich das Hotel betrat, sah ich den CEO von Unternehmen A, der aus seinem teuren Zimmer kam. Einen Moment später sah ich den CEO von Unternehmen B, der das Hotel betrat und sich auf den Weg zur Konferenz machte. Ich erfuhr im Gespräch mit ihm, dass er in der Economy Class nach Europa geflogen war und in einem Budgethotel anderswo in Zürich übernachtet hatte. Die beiden Unternehmen hatten eine völlig unterschiedliche Kostenkultur, und ihre jeweiligen CEOs waren gute Vertreter davon. Ich lasse Sie raten, welches der beiden immer mein Lieblings-Wasseraktienunternehmen in den USA war...

2008 war mein Kollege Philippe Rohner in Mumbai, um das Managementteam eines Anbieters von Wasserbewässerungslösungen im Oberoi Hotel zu treffen, als Terroristen das Hotel angriffen. Philippe checkte ein, als die Terroristen das Hotel mit Maschinengewehren angriffen. Philippe konnte sich hinter dem Empfangstresen verstecken und überlebte mit Hilfe des Hotelpersonals...

Auf einer leichteren Note veranstaltete unser Salesteam in Paris ein Event im Trocadéro-Aquarium zum 10-jährigen Jubiläum der Wasserstrategie. Als alle Gäste Platz genommen hatten, betrat ein Taucher das Aquarium und schwamm mit den Haien, während er ein T-Shirt mit meinem Namen trug. Nachdem der Taucher den Wassertank unversehrt verlassen hatte, ging ich auf die Bühne, ausgestattet mit einem Handtuch, um meine Haare zu trocknen, die mit einem Glas Wasser hinter der Bühne genässt worden waren. Einige Kunden glauben bis heute, dass ich derjenige war, der im Aquarium mit den Haien schwamm. Thematisches Investieren kann durchaus lustig sein!

Cédric Lecamp: Eines der ersten Unternehmen, das ich analysierte, war ein Schweizer Sanitärunternehmen. Bei einem Besuch am Firmensitz pries der damalige CEO ein neues Produkt an, das sie gerade auf den Markt brachten: die Duschtoilette. Er war so begeistert von den Möglichkeiten, dass er mich, als er meine Zurückhaltung spürte, zu einer Live-Vorführung zum WC führte! Heute habe ich eine solche Toilette zu Hause, und die Aktie gehört seit 17 Jahren zu den Kernbestandteilen der Strategie. Zwei Lektionen habe ich von diesem Tag mitgenommen: Fundamentalanalyse erfordert manchmal, dass man an ungewöhnlichen Orten nach Qualität sucht, und langfristige Partnerschaften übertrumpfen kurzfristiges Handeln.

Marc-Olivier Buffle: Um das Jahr 2009 herum habe ich über ein Wasserunternehmen in Asien recherchiert. Auf dem Papier schien es seriös. Aber bei einem Besuch vor Ort stellte sich heraus, dass es völlig gefälscht war. Die Mitarbeiter schienen dafür bezahlt worden zu sein, vor Werkbänken zu stehen, ohne zu wissen, was sie tun sollten. Man konnte noch die Falten in ihren brandneuen Schutzanzügen sehen... Noch besorgniserregender war, als ich im Nahen Osten gesehen habe, wie Arbeiter in einem großen Schwefelsäurebad Wasserpumpenteile reinigten und dabei Sandalen trugen. Diese Beispiele zeigen, wie wichtig Primärforschung ist.

Welche neuen Entwicklungen sind für Sie besonders interessant?

Louis Veilleux, Senior Investment Manager: Ich bin besonders begeistert von all den neuen digitalen Technologien, die in den Wassersektor kommen. Sie werden es den Wasserwerken ermöglichen, einen Echtzeitüberblick über den Status ihres Netzwerks zu haben. Technologie wird ein entscheidender Faktor für die Verbesserung der Wassereffizienz in der Zukunft sein.

Marc-Olivier Buffle: Die Automatisierung des Betriebs von Wasserwerken – digitale Zwillinge – nimmt Fahrt auf. Die Fähigkeit, sehr niedrige Konzentrationen von Mikroschadstoffen in Oberflächen- und Grundwasser, einschließlich Antibiotika, Hormonen, Pestiziden und ewigen Chemikalien (PFAS), nachzuweisen, hat zu einem Bedarf an fortschrittlicheren Überwachungs- und Behandlungssystemen geführt. In jüngster Zeit drängen die frühen Auswirkungen des Klimawandels die Unternehmensinvestitionen, die Resilienz ihrer Betriebe zu erhöhen.

Welche einzigartigen Fähigkeiten bringt jedes Teammitglied mit?

Cédric Lecamp: Das gesamte Team schöpft aus einem reichen Erfahrungsschatz und einer Vielfalt an Wissen, die unseres Erachtens in der Branche einzigartig sind. Dies ist entscheidend für die thematische Aktienauswahl mit einem langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz für Investitionen. Unsere drei Mitglieder des Beirats haben zwischen 25 und 40 Jahren Erfahrung in der Abfallwirtschaftsforschung, internationalen Wasserprojekten und Wassertechnologien sowie -versorgungsunternehmen. Die Gründungspartner Hans Peter und Philippe Rohner, die nicht mehr im Tagesgeschäft der Strategie tätig sind, sind weiterhin aktiv im Bereich der thematischen Aktien. Marc-Olivier, unser CPM, hat 28 Jahre Erfahrung in der Wasserindustrie und hat einen Doktortitel in Wasserchemie. Unter den aktuellen Portfoliomanagern hat Charlie Carnegie Erfahrung in der Fundamentalanalyse in Schwellenländern sowie im Bereich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Ola Obanubi hat einen quantitativen Hintergrund, während Louis, mein Co-Leiter der Strategie, und ich 25 beziehungsweise 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wasserindustrien und -versorgungsunternehmen haben.

David Lloyd Owen, Wasserexperte: 1999 lud mich Pictet nach Genf ein, um über die Notwendigkeit einer Wasser-Investitionsstrategie zu diskutieren. Ich wurde ein paar Stunden lang sanft über den Markt, seine Aussichten und Wasser als Investitionskonzept befragt. Als die Strategie gestartet wurde, fungierte ich zunächst als Berater und lieferte Marktdaten und Einblicke. Meine anschließende Ernennung zum Water Thematic Advisory Board war eine natürliche Weiterentwicklung meiner Zusammenarbeit mit dem Pictet-Team. Während das Board zunächst von Anekdoten und Beobachtungen dominiert wurde, hat es sich weiterentwickelt und konzentriert sich nun auf Informationen, Erklärungen und Analysen.

Welche wichtigen Entwicklungen haben Sie im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit im Wasserbereich beobachtet?

Hans Peter Portner: Wir haben von Anfang an versucht, Lösungen für globale Wasserprobleme zu bieten. Wir glauben, dass „die Natur genug Wasser bereitgestellt hat, aber nicht am richtigen Ort und nicht in der richtigen Qualität.“ Deshalb haben wir uns verpflichtet, die Bio-Infrastruktur des Planeten zu unterstützen, um das demografische Wachstum und die Industrialisierung zu erhalten. Heute ist dies als Umweltinvestitionen bekannt.

Sandy Wolf, Impact- und Analytics-Manager: In den letzten 25 Jahren hat sich viel verändert. Während wir die Wasserstrategie mit dem doppelten Ziel gestartet haben, attraktive Renditen zu erzielen und Kapital an Anbieter von Wasserlösungen zu vergeben, war das Konzept damals weit davon entfernt, Mainstream zu sein. Mit der Einführung der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (UNPRI) im Jahr 2006 wurde ESG bei Investoren zunehmend akzeptiert. Noch spezifischer wurden die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im Jahr 2016 eingeführt und die Wasserherausforderung als Schlüsselpriorität mit SDG6-Wasser und Sanitärversorgung hervorgehoben. Parallel dazu fordern unsere Kunden zunehmend mehr Informationen über die Auswirkungen unserer Strategien. Dies hat uns dazu veranlasst, an Modellen zu arbeiten, die uns helfen, Umwelt- und Gesellschaftsmetriken bereitzustellen.

Alle Details zum Fonds Pictet - Water I EUR (LU0104884605) hier.

Hören Sie hier direkt in den Planet P Podcast, den Themenpodcast von Pictet Asset Management, und erfahren Sie mehr über das Thema Wasser und Anlagemöglichkeiten: