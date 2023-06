Interview zu Investitionen in die Wasserwirtschaft „Wir haben hoch überzeugende Positionen im Portfolio“

DAS INVESTMENT: Frau Boscardin-Ching, worin genau besteht die Klima-Wasser-Herausforderung?

Jennifer Boscardin-Ching: Die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Wassersysteme werden durch extreme Wetterereignisse, Süßwasserknappheit und steigende Meeresspiegel immer deutlicher und bedrohen das Leben der Menschen, die Landwirtschaft und die Ökosysteme. Das Schmelzen der Eiskappen und der Anstieg des Meeresspiegels erhöhen die systemischen Risiken, insbesondere für die Küstenregionen, und bringen uns an einen ökologischen Wendepunkt, während das Bevölkerungswachstum und die industrielle Nachfrage die Belastung der Wasserressourcen und -qualität verstärken. Die jüngsten zerstörerischen Überschwemmungen in Italien, die die Auswirkungen des Klimawandels deutlich vor Augen führen, sind nur eines von zahlreichen Beispielen, die wir weltweit beobachten können.

Beobachten ist das eine, handeln das andere. Was müssen Anleger wissen?

Boscardin-Ching: Es wird immer deutlicher, dass ein integrierter, innovativer Ansatz erforderlich ist, wenn es darum geht, unsere Reaktion auf die Klimakrise zu steuern, insbesondere in Bezug auf die Wasserwirtschaft. Das Global Water Institute schätzt, dass bis zu 70 Prozent der Kosten für die Anpassung an den Klimawandel auf die Wasserwirtschaft entfallen könnten, sodass ein dringender Bedarf an umfassender langfristiger Planung, Umsetzung und Finanzierung von Lösungen zur Eindämmung und Anpassung besteht. Das führende Wasserunternehmen GS Inima beispielsweise schätzt, dass derzeit nur 20 Prozent des weltweiten Abwassers für die Wiederverwendung aufbereitet werden, wobei der Prozess häufig auf nicht nachhaltige Energiequellen zurückgreift, die schädliche Gase wie Methan und Distickstoffoxid erzeugen.

Wo liegen die Chancen?

Boscardin-Ching: Dieser dringende Bedarf an innovativen Lösungen birgt nicht nur Herausforderungen, sondern auch erhebliche Chancen für den Wassersektor im kommenden Jahrzehnt. Nachhaltige Wasserbewirtschaftung und Infrastrukturentwicklung erfordern eine konzertierte Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, um widerstandsfähige Wassersysteme für Gemeinschaften und Ökosysteme aufzubauen. Eine Vielzahl fortschrittlicher Lösungen führt bereits zu Veränderungen bei der Wasserbeschaffung, -speicherung, -übertragung und -aufbereitung.

Welche wichtigsten Entwicklungen wurden auf dem Global Water Summit hervorgehoben?

Boscardin-Ching: Es gibt einige technologische Fortschritte. Dazu gehören die fortschrittliche Fernerkundung für Leckerkennungssysteme und der Einsatz von KI-Prädiktionsanalysen für die Echtzeitüberwachung und effiziente Verteilung. Die zunehmende Aufmerksamkeit des Marktes für Mikroverunreinigungen und Abwasseraufbereitung hat auch die Entwicklung von Lösungen zur Verschmutzungskontrolle vorangetrieben, wie zum Beispiel biologische Aufbereitung, Biofiltrationsmembranen der nächsten Generation und Nanotechnologie zur Schadstoffentfernung. Gleichzeitig unterstützen Ansätze für dezentrale Wassersysteme und die Regenwassernutzung die Bemühungen um eine nachhaltige lokale Versorgung.

Welche weiteren technologischen Neuerungen waren im Gespräch? Wohin geht der Trend?

Boscardin-Ching: Lösungen zur Anpassung an extreme Wetterereignisse gewinnen ebenfalls an Dynamik, unterstützt durch eine Zunahme von widerstandsfähigen Infrastrukturprojekten. Ein Beispiel dafür ist das New Yorker East Side Coastal Resiliency Project, das die Stadt gegen Überschwemmungen an der Küste schützt. Gleichzeitig setzt New York neue Bauvorschriften durch, um die Widerstandsfähigkeit gegen Überschwemmungen zu gewährleisten, mit strengen Standards für wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Kraftwerke. Unternehmen, die Umweltdesign-, Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen anbieten, stehen in der Regel an der Spitze solcher Projekte für klimaresistente Infrastrukturen – Beispiele sind WSP Global, Aecom oder Tetra Tech, wir sind an diesen Unternehmen sowohl in unserer GEO- als auch in der Wasserstrategie beteiligt.

Könnten Sie die Wasserstrategie von Pictet AM am Beispiel eines Unternehmens näher erläutern?

Boscardin-Ching: In dieser sich rasch entwickelnden Landschaft und angesichts einer weitgehend undigitalisierten Branche sind private Wasserversorgungsunternehmen aufgrund ihrer Infrastruktur und ihres technologischen Know-hows im Wassermanagement von zentraler Bedeutung für die Anpassung an den Klimawandel. Ein solches Beispiel ist American Water Works (AWK), das derzeit zu den Top 10 der Strategien Global Environmental Opportunities und Water gehört. Als größtes US-amerikanisches Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen im Besitz von Investoren bietet AWK Dienstleistungen für ein breites Spektrum von Privat-, Gewerbe- und Industriekunden an. Das Unternehmen ist in überwiegend regulierten Märkten tätig, die über 90 Prozent der Erträge ausmachen und somit für Stabilität und langfristige Sichtbarkeit sorgen. Angesichts des prognostizierten Investitionsbedarfs in die US-Wasserinfrastruktur von mehr als 1 Billion US-Dollar in den nächsten 25 Jahren ist AWK unserer Meinung nach gut positioniert, um von dem säkularen positiven Rückenwind zu profitieren.

Viele Versorger profitieren von einem Quasi-Monopol, wie verhält es sich bei diesem Unternehmen?

Boscardin-Ching: AWK besitzt in der Tat ein organisch wachsendes, schwer zu reproduzierendes Netzwerk von Wasserversorgern, das sich der Deckung des grundlegenden Wasserbedarfs, der Verbesserung der Wassereinsparungen und der Ausweitung von Wassereffizienzinitiativen mit fortschrittlichen Technologien widmet. Darüber hinaus wendet AWK jedes Jahr etwa 8 Prozent seiner Gesamtinvestitionen für Resilienzprojekte auf, um den wachsenden Risiken des Klimawandels für die Wasserinfrastruktur zu begegnen. Als entscheidender Akteur bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Wassersystemen gegenüber extremen Wetterereignissen, Verunreinigungen und zunehmender Wasserknappheit stellt AWK sowohl in unserer GEO- als auch in unserer Wasserstrategie eine hoch überzeugende Position dar.

Über die Interviewpartnerin:

Jennifer Boscardin-Ching kam 2020 zu Pictet Asset Management als Client Portfolio Manager im Team Thematische Aktien. Zuvor arbeitete sie als Strategy Manager bei RWE Renewables in Deutschland.