Zukunftstrend Wasserstoff

Wasserstoff wird eine große Bedeutung bei der globalen Energiewende zugesprochen. Denn die dazugehörigen Technologien bieten vielversprechende Lösungen für eine nachhaltige und saubere Zukunft. Als vielseitiger Energieträger kann Wasserstoff sowohl für Veränderungen in der Industrie und der Mobilität sorgen als auch in der Strom- und Wärmeversorgung eingesetzt werden. Im Mittelpunkt steht die Fähigkeit von Wasserstoff, in Brennstoffzellen emissionsfrei Energie zu erzeugen, was ihn zu einer umweltfreundlichen Alternative zu fossilen Brennstoffen macht.

Die Herstellung von Wasserstoff erfolgt auf unterschiedliche Weise, wobei vor allem grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenenergie gewonnen wird, als die nachhaltigste Form der Energiegewinnung gilt. Technologische Fortschritte und sinkende Kosten in der Elektrolysetechnologie können die Entwicklung und Produktion weiter vorantreiben, unterstützt durch politische Maßnahmen und Subventionen.

Führende Unternehmen der Wasserstoffindustrie

Zu den führenden Unternehmen in der Wasserstofftechnologie zählen unter anderem Siemens Energy, Plug Power und Hyundai Motor. Während Siemens Energy Technologien zur Herstellung und Nutzung von grünem Wasserstoff entwickelt, investiert Hyundai Motor vor allem in die Entwicklung von Wasserstofffahrzeugen mit Brennstoffzellen. Plug Power gilt als führender Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen.

Vor rund vier Jahren mit gewaltigen Kurszuwächsen noch als Shootingstar unter den Clean-Energy-Aktien gefeiert, hat sich das Kursniveau von Plug Power inzwischen wieder normalisiert. Das hängt auch damit zusammen, dass die Marktteilnehmer realisierten, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis bei dem Unternehmen mit Gewinnen zu rechnen ist.

Ganz anders die Situation bei Siemens Energy. Die Aktie glänzt in diesem Jahr mit Kurszuwächsen. Das Geschäftsmodell zeigt sich profitabel, nachdem es noch im vergangenen Jahr Turbulenzen bei der spanischen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa gab.

L&G Hydrogen Economy: Größter Wasserstoff-ETF Europas

Erst im Februar 2021 wurde der L&G Hydrogen Economy ETF (ISIN: IE00BMYDM794) in Irland aufgelegt. Das Fondsvolumen des thesaurierenden Aktien-ETFs beträgt rund 370 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,49 Prozent pro Jahr.

Der ETF bildet die Wertentwicklung des Solactive Hydrogen Economy Index NTR vollreplizierend physisch nach. Der Index bündelt 25 Aktien, mit denen Anleger an den vielfältigen Wachstumschancen der Wasserstofftechnologie partizipieren können. Gleichzeitig werden die Risiken halbwegs breit gestreut.

Megatrend-ETFs, die einen einzigen Zukunftstrend abbilden, zeichnen sich eher durch sehr konzentrierte Portfolios aus. In den vergangenen Jahren lief es an der Börse jedoch nicht besonders gut für die Unternehmen aus der Wasserstoffindustrie. So steht beim L&G Hydrogen Economy ETF über drei Jahre ein Minus von nahezu 40 Prozent in den Büchern. Vor allem im Jahr 2022 gerieten die Aktien der Wasserstoff-Unternehmen extrem unter die Räder.

Doch in den vergangenen Wochen konnten die Kurse wieder an Wert zulegen und es zeichnet sich ein Turnaround ab. Mit einem Wertzuwachs von mehr als 10 Prozent über drei Monate haben die Vorzeichen längst auf Grün gewechselt und weiteres Aufholpotenzial ist für den Sektor gegeben.

Top-10-Holdings L&G Hydrogen Economy ETF © L&G

Hochexplosive Wachstumschance

Wasserstoff bietet eine emissionsfreie Alternative zu fossilen Brennstoffen und kann einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes leisten. Technologische Fortschritte und sinkende Kosten in der Elektrolysetechnologie treiben die Entwicklung des Sektors voran. Mit dem Hydrogen-Economy-ETF setzen Anleger gezielt auf Unternehmen der Wasserstoffwirtschaft, die große Wachstumschancen versprechen, allerdings auch sehr hohe Risiken mit sich bringen.

Technologische Risiken, hohe Entwicklungskosten, politische und regulatorische Herausforderungen können jedoch zu einer hohen Schwankungsbreite führen. Ein Investment in den Wasserstoff-ETF ist deshalb im wahrsten Sinne ein hochexplosives Zukunftsthema.