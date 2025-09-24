Nach Jahren der Verluste vollzieht der L&G Hydrogen Economy ETF eine Wende. Mit über 27 Prozent Plus in drei Monaten rückt die Wasserstoff-Branche wieder in den Fokus der Anleger.

Wasserstoff hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischentechnologie zu einem zentralen Baustein der globalen Energiewende entwickelt. So kann Wasserstoff in einer Brennstoffzelle mit Sauerstoff zu Wasser umgewandelt werden, wobei elektrische Energie und Wärme entstehen. Als vielseitig einsetzbarer Energieträger kann Wasserstoff fossile Brennstoffe in Industrie, Mobilität und Energieversorgung ersetzen und damit einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes leisten. Dementsprechend fördert die Politik weltweit den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft, um Klimaziele zu erreichen und neue Wachstumsbranchen zu schaffen.

In diesem Umfeld positioniert sich der L&G Hydrogen Economy ETF als einer der wenigen reinen Wasserstoff-ETFs und bietet Anlegern einen fokussierten Zugang zu diesem Megatrend.

Staatliche Förderung und Innovation als Wachstumstreiber

Trotz der ambitionierten Wachstumsprognosen steht die Wasserstoffbranche vor großen Herausforderungen: Hohe Produktionskosten, fehlende Infrastruktur, technologische Unsicherheiten und politische Rahmenbedingungen prägen das Marktumfeld. Viele Unternehmen sind längst noch nicht profitabel, und deren Kursentwicklung ist entsprechend volatil.

Investitionen und Förderprogramme untermauern jedoch das enorme Potenzial der Wasserstoffwirtschaft. Milliardenschwere Förderprogramme und internationale Kooperationen treiben die Entwicklung weiter voran. Vor allem Deutschland, die EU, die USA, Japan und Südkorea investieren massiv in Forschung, Infrastruktur und den Markthochlauf des sauberen Energieträgers. Auch bei großen Industriekonzernen wird zunehmend auf Wasserstofflösungen gesetzt.

L&G Hydrogen Economy ETF: Diversifikation innerhalb der Wertschöpfungskette

Der im Februar 2021 in Irland aufgelegte L&G Hydrogen Economy ETF (ISIN: IE00BMYDM794) bildet den Solactive Hydrogen Economy Index vollständig physisch ab und investiert so weltweit in Unternehmen, die entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette tätig sind. Dazu zählen:

Hersteller von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen

Anbieter von Wasserstoff-Infrastruktur und -Transport

Industrieunternehmen, die Wasserstoff nutzen oder fördern

Aktuell umfasst der Wasserstoff-ETF von L&G rund 30 Positionen. Die fünf größten Einzelwerte sind:

Bloom Energy Corp Ballard Power Systems Plug Power Johnson Matthey Siemens Energy

Die Top 10 machen rund 56 Prozent des Fondsvolumens aus, das mit gut 360 Millionen Euro bereits eine ordentliche Größe erreicht hat. Die regionale Gewichtung ist ausgewogen, dabei entfallen rund 43 Prozent auf Nordamerika, 29 Prozent auf Europa, knapp 24 Prozent auf Asien inklusive Japan und 4 Prozent auf Australien. Es dominieren Industrietitel vor Grundmaterialien, zyklischen Konsumgütern und Versorgern.

Die Gesamtkostenquote des thesaurierenden Aktien-ETF beträgt 0,49 Prozent pro Jahr.

Deutliches Minus seit Auflage

In den ersten vier Jahren ging es mit den Kursen des L&G Hydrogen Economy ETF trotz aller Zukunftschancen der Wasserstoff-Technologie stetig abwärts. Vor allem in dem schwierigen Jahr 2022 summierten sich die Kursverluste auf über 30 Prozent.

Der Tiefstand wurde Anfang April 2025 verzeichnet, seitdem konnte der ETF jedoch wieder deutlich an Wert zulegen. Allein in den vergangenen drei Monaten legte der Wasserstoff-ETF um mehr als 27 Prozent an Wert zu und drehte damit auch das Einjahres-Ergebnis ins Positive. Es macht den Anschein, als wäre der Turnaround tatsächlich gelungen. Bis zum vollständigen Ausgleich des maximalen Drawdowns, der bei minus 62 Prozent markiert wurde, ist es allerdings noch eine ordentliche Strecke.

Die Einjahres-Volatilität beträgt mehr als 20 Prozent und macht ebenfalls deutlich, dass der L&G-ETF als ein reines Zukunftsinvestment mit einer hoher Schwankungsbreite zu sehen ist.

Viel Potenzial, hohes Risiko

Der L&G Hydrogen Economy ETF eignet sich für Anleger, die an das langfristige Potenzial der Wasserstoffwirtschaft glauben und bereit sind, kurzfristige Schwankungen auszuhalten.

Als Beimischung in technologie- und zukunftsorientierten Portfolios kann der ETF einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten. Die jüngste Kursrally zeigt: Wasserstoff-Investments sind wieder verstärkt in den Fokus gerückt – mit entsprechendem Potenzial, aber auch erhöhtem Risiko.