Linde, Plug Power, CAF Trotz Ernüchterung bietet Wasserstoff aus Investorensicht erhebliche Chancen

Die Fortschritte im Wasserstoffsektor haben nicht das rasante Tempo erreicht, das Politik und Wirtschaft ursprünglich erhofft hatten. Unternehmen im Wasserstoffsektor mussten teilweise erhebliche Kursverluste hinnehmen.

Die Gründe für den verlangsamten Ausbau und den Rückgang der Aktienkurse sind vielschichtig. Einerseits litten die Aktien darunter, dass trotz erheblicher Umsatzsteigerungen der Unternehmen die Verluste oft parallel anstiegen. Andererseits zogen sich Investoren generell von Unternehmen zurück, die in einem Umfeld steigender Zinsen negative Erträge verzeichneten.

Trotz der globalen Förderung des Wasserstoffsektors durch zahlreiche Staaten, aufgrund seiner Bedeutung für die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen, erwiesen sich viele der anfänglichen Pläne als unrealistisch. Die Komplexität insbesondere großer Elektrolyseanlagen und die damit verbundenen Kostensteigerungen wurden unterschätzt. Nicht nur die Prognosen zur Wasserstoffproduktion, sondern auch zur Erzeugung von grünem Strom, der für die Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse benötigt wird, waren unrealistisch. Der Aufbau einer geeigneten Infrastruktur für die Produktion, den Transport und die Nutzung von Wasserstoff schreitet nur zögerlich voran. Der geschätzte Bedarf an Wasserstoff in Deutschland bis 2030 liegt zwischen 90 und 110 Terawattstunden – es bleibt eine offene Frage, wie und aus welchen Ländern dieser Bedarf gedeckt werden kann. Bereits heute benötigt die deutsche Industrie jährlich etwa 70 Terawattstunden Wasserstoff.

Der politische Wille zum Hochfahren des Wasserstoffsektors ist weiterhin da

Trotz dieser Herausforderungen bieten Wasserstofftechnologien aus Investorensicht erhebliche Chancen. Der politische Wille zur Umsatzsteigerung im Wasserstoffsektor ist nach wie vor stark ausgeprägt. Es ist wichtig zu erkennen, dass durch Skaleneffekte und verbesserte Produktionsmethoden, einschließlich höherer Automatisierung, die Rentabilität der Unternehmen steigen wird. Diese Effizienzsteigerungen werden sich in vielen Bereichen der Wertschöpfungskette bemerkbar machen.

Ein interessantes Beispiel ist die Wasserstoffkompression, bei der traditionell mechanische Verfahren zum Einsatz kommen. In Forschung und Industrie wird jedoch an elektrochemischen Verfahren gearbeitet, um Verschleißerscheinungen durch mechanische Prozesse zu vermeiden. Auch bei der Elektrolyse wird nach Wegen gesucht, den dafür benötigten Stromverbrauch zu reduzieren. Die Spaltung des Wassers in seine Elemente Sauerstoff und Wasserstoff soll hierfür um den Einsatz eines Katalysators ergänzt werden.

Mit effizienteren Methoden wird nicht nur eine Kostenreduktion erzielt, sondern auch das Anwendungsspektrum erweitert. Wasserstoff wird weiterhin als Energiespeicher für erneuerbare Energien und als Kraftstoff in Transportanwendungen, einschließlich Gabelstaplern und zunehmend auch in der Bahnindustrie, an Bedeutung gewinnen. Dabei darf die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verloren werden.

Welche Aktien bieten sich an?

Aufgrund des schwierigen Zinsumfelds ist es ratsam, zunächst entweder in Unternehmen zu investieren, die wie Linde und AirLiquide neben Wasserstoff-Produkten auch andere Geschäftsfelder haben und damit eine stabilere Ertragslage. Bei den reinen Wasserstoff-Unternehmen bietet sich an, in die Marktführer NEL und Plug Power zu investieren, da sie große Teile der gesamten Wertschöpfungskette abbilden. Als Beimischung eignet sich auch ein Spezialwert wie Ceres Power an. Ceres Power profitiert von der Partnerschaft mit Bosch und einer führenden Position bei Festkörper-Brennstoffzellen, wo ein hohes Wachstum gesehen wird. Aufgrund des stark gefallenen Aktienkurses könnte jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Ebenfalls interessant ist der spanische Schienenfahrzeughersteller Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Das Unternehmen hat frühzeitig einen Zug auf Basis von Wasserstoff-Technologie entwickelt.

