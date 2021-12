Wealth Cap setzt Private-Equity-Fondsreihe fort

Erst im März hatte der Initiator Wealth Cap die Private-Equity-Fonds 13 und 14 in die Platzierung gebracht. Deren Schwerpunkt lag auf Unternehmensbeteiligungen in Europa. Bei den nun aufgelegten Fonds 15 und 16 liegt der Schwerpunkt auf Nordamerika sowie den Segmenten Mid- und Large-Cap.Als Dachfondskonzeption investieren die Fonds in mehrere institutionelle Private-Equity-Fonds. Voraussetzung für die Zielfonds ist, dass deren Initiatoren bereits 10 Jahre am Markt sind und mindestens zwei Vorgängerfonds aufgelegt haben.Wealth Cap plant mit beiden Beteiligungsangeboten rund 30 Millionen US-Dollar Eigenkapital zu platzieren. Beide sind reine Eigenkapitalfonds. Anleger können sich beim Private Equity 15 mit 25.000 US-Dollar zuzüglich 5 Prozent Agio und beim Private Equity 16 mit 200.000 US-Dollar zuzüglich 2 Prozent Agio beteiligen. Da in Dollar aufgelegt, tragen Investoren das Wechselkursrisiko, das aber auch Chancen bietet.