Weberbank managt LRI-Fondsduo

Die Berliner Weberbank hat das Management ihrer ersten beiden Investmentfonds aufgenommen. Die Fondsgesellschaft LRI Invest hat für sie zum einen den neuen Opportunities (WKN: A0NA1G) aufgelegt. Dieser Fonds investiert als Misch-Dachfonds in Investmentfonds, die auf verschiedene Anlageklassen setzen. Außerdem legte LRI Invest den neuen WB Aktien Invest Plus (A0NA1J) für die Weberbank auf - ein klassischer Aktienfonds, der weltweit in einzelne Dividendentitel investiert.Die Weberbank ist bisher nur als Vermögensverwalter für Privatanleger und Stiftungen aktiv gewesen. Außerdem managt sie im Bereich Family Office private Vermögen ab 10 Millionen Euro.Für die zwei Fonds der Reihe Private Banking World Invest erwartet LRI Invest die Vertriebszulassung in Deutschland im April.