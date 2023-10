Webinar-Reihe mit hilfreichen Tipps Was ein Finanzplan ist und warum du ihn dringend brauchst

Du fragst dich, wie du deine Finanzen in den Griff bekommst? In einer mehrteiligen Webinar-Reihe für mehr Finanzwissen vom Finanzplanerverband Deutschland und der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) erfährst du alles, was du für deine Finanzplanung wissen musst.

Wirtschaftliche Ängste bestimmen derzeit das Bild in den Medien. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Versicherers LV 1871 sind 71 Prozent der Bundesbürger wegen der Inflation und der aktuellen Wirtschaftslage besorgt.

Dennoch können sich offenbar nur wenige Menschen dazu durchringen, die eigenen Finanzen auf eine solide Basis zu stellen. Der Umfrage zufolge haben bislang lediglich 19 Prozent – und damit nicht einmal jeder Fünfte – einen Finanzplan erstellt.

Webinar-Reihe zum World Financial Planning Day

Zum „World Financial Planning Day“ haben der Finanzplanerverband Deutschland und die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) deshalb eine umfassende Webinarreihe für mehr Finanzwissen ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Finanzbildung zu fördern und Finanzwissen zu vermitteln. In der Auftaktveranstaltung am 4. Oktober geht es um das Thema Finanzplanung und deren Mehrwert für Anleger.

Es folgen sechs weitere Termine mit diesen Themen:

Mittwoch, 11. Oktober 2023 , 19 bis 20 Uhr: „Finanzplanung im Crash-Szenario“ mit Markus Engelmann

, 19 bis 20 Uhr: „Finanzplanung im Crash-Szenario“ mit Markus Engelmann Mittwoch, 25. Oktober 2023 , 19 bis 20 Uhr: „Strategische Vermögensplanung – Geschäftsunfähigkeit des Unternehmers“ mit Christian Hirschbolz

, 19 bis 20 Uhr: „Strategische Vermögensplanung – Geschäftsunfähigkeit des Unternehmers“ mit Christian Hirschbolz Mittwoch, 8. November 2023 , 19 bis 20 Uhr: „Die Renaissance der Anleihen“ mit Mario Hahn

, 19 bis 20 Uhr: „Die Renaissance der Anleihen“ mit Mario Hahn Mittwoch, 22. November 2023 , 19 bis 20 Uhr: „Unternehmerfinanzplanung – Vermögen, Haftung und Stolperfallen“ mit Christoph Leichtweiß

, 19 bis 20 Uhr: „Unternehmerfinanzplanung – Vermögen, Haftung und Stolperfallen“ mit Christoph Leichtweiß Mittwoch, 06. Dezember 2023 , 19 bis 20 Uhr: „Familienvermögen und Familiengesellschaften“ mit Marcel Reyers

, 19 bis 20 Uhr: „Familienvermögen und Familiengesellschaften“ mit Marcel Reyers Mittwoch, 20. Dezember 2023, 19 bis 20 Uhr: „Qualität in der Finanzberatung – woran erkenne ich gute Berater*innen?“ mit Maximilian Kleyboldt

Den Menschen in Deutschland die Vorteile der Finanzplanung näherzubringen, ist eines der Ziele des Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB).

„Dass sich kaum jemand damit auseinandersetzt, liegt nach unserer Erfahrung auch daran, dass in diesem Punkt große Unkenntnis herrscht“, stellt Professor Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB, fest. „Die wenigsten Verbraucher wissen wirklich, worum es sich dabei handelt.“ Dabei kann ein professioneller Finanzplan gerade in turbulenten und schwierigen Phasen den Menschen finanzielle Sicherheit geben.

Über den FPSB Deutschland

Das FPSB ist ein globales Netzwerk mit derzeit 27 Mitgliedsländern und über 213.000 Zertifikatsträgern. Das Ziel des Netzwerks ist es, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu verbreiten und das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt am Main gehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an.