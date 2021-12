Webinar für Jungmakler-Award-Bewerber Richtige Vorsorgeberatung für mehr Umsatz und weniger Haftung

Im 3. Jungmakler-Webinar am 13. Mai 2015 lernen Bewerber und Interessenten des Jungmakler-Awards von IVFP-Chef Frank Nobis, worauf es bei einer Altersvorsorgeberatung ankommt und wie man die optimale Altersversorgung detailliert plant und gestaltet.Folgende Fragen werden dabei unter anderem beantwortet: Wo liegen die aktuellen Anforderungen an einen jungen Makler? Wie funktioniert Vorsorgeberatung in Zeiten niedriger Zinsen? Und wie zeige ich es eigentlich dem Kunden?Weitere Infos gibt es hier Teilnahmeberechtigt sind alle Bewerber und Interessenten des Jungmakler Awards. Anmeldung per Mail an Karin Jelitto ( [email protected] ) oder direkt bewerben für den Jungmakler Award 2015 . Weitere Infos gibt es auch auf der Facebook-Page des Jungmakler Awards.