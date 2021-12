Redaktion 19.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

Webseite im Fokus Ich möchte bitte einen Rentner mieten

Apfelkuchen backen, Stricken, Unkraut jäten und Enkel hüten? Das war mal. Der Rentner von heute ist modern und will seine Erfahrung gerne weiter einbringen: Auf dem Online-Portal „Rent a Renter“ bieten Vertreter der Generation 50plus daher ihre Dienste an. „Reich an Erfahrung – günstig im Preis“, so heißt dabei der Lockruf.