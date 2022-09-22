R+V-Chef übernimmt Wechsel an der GDV-Spitze

Der Gesamtverband der Versicherer GDV hat Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzenden der R+V Versicherung, zu seinem Präsidenten gewählt. Der 58-Jährige leitete bisher den Präsidialausschuss Risikoschutz für Gesellschaft und Wirtschaft beim GDV.

Rollinger folgt auf Wolfgang Weiler, der nach fünf Jahren als GDV-Präsident die Amtsgeschäfte übergibt und aus dem Präsidium ausscheidet.

Dem GDV-Präsidium, das als Vorstand des Verbandes fungiert, gehören künftig an:

  • Norbert Rollinger: Präsident; Vorsitzender des Vorstandes, R+V Versicherung, Wiesbaden
  • Jörg Asmussen: Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführendes Mitglied
  • Wolfgang Breuer: Vorstandsvorsitzender, Provinzial Holding, Münster
  • Katja de la Viña: Vorsitzende des Vorstandes, Allianz Lebensversicherung, Stuttgart
  • Andreas Eurich: Vorsitzender der Vorstände, Barmenia Versicherungen, Wuppertal; Vorsitzender des Vorstandes des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen in Deutschland, München
  • Klaus-Jürgen Heitmann: Vorstandssprecher, Huk-Coburg Versicherungsgruppe, Coburg
  • Jürgen A. Junker: Vorsitzender des Vorstandes, Wüstenrot & Württembergische, Stuttgart
  • Christoph Jurecka: Mitglied des Vorstandes, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München
  • Ralf Kantak: Vorsitzender des Vorstandes, Süddeutsche Krankenversicherung, Fellbach; Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Privaten Krankenversicherung, Köln
  • Monika Köstlin: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Verband der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit; Kieler Rück, Kiel
  • Stefan Lehmann: Vorsitzender des Vorstandes, Generali Deutschland, München
  • Giovanni Liverani: Vorsitzender der Geschäftsleitung, Generali Beteiligung, Aachen
  • Gerhard Müller: Vorsitzender des Vorstandes, Sparkassen-Versicherung Sachsen, Dresden
  • Edgar Puls: Vorsitzender des Vorstandes, HDI Global, Hannover
  • Markus Rieß: Vorsitzender des Vorstandes, Ergo Group, Düsseldorf
  • Klaus-Peter Röhler: Vorsitzender des Vorstandes, Allianz Deutschland, und Mitglied des Vorstandes der Allianz, München
  • Thilo Schumacher: Vorsitzender des Vorstands, Axa Konzern, Köln
  • Frank Walthes: Vorsitzender des Vorstandes, Versicherungskammer Bayern, München