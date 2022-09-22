R+V-Chef übernimmt Wechsel an der GDV-Spitze
Der Gesamtverband der Versicherer GDV hat Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzenden der R+V Versicherung, zu seinem Präsidenten gewählt. Der 58-Jährige leitete bisher den Präsidialausschuss Risikoschutz für Gesellschaft und Wirtschaft beim GDV.
Rollinger folgt auf Wolfgang Weiler, der nach fünf Jahren als GDV-Präsident die Amtsgeschäfte übergibt und aus dem Präsidium ausscheidet.
Dem GDV-Präsidium, das als Vorstand des Verbandes fungiert, gehören künftig an:
- Norbert Rollinger: Präsident; Vorsitzender des Vorstandes, R+V Versicherung, Wiesbaden
- Jörg Asmussen: Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführendes Mitglied
- Wolfgang Breuer: Vorstandsvorsitzender, Provinzial Holding, Münster
- Katja de la Viña: Vorsitzende des Vorstandes, Allianz Lebensversicherung, Stuttgart
- Andreas Eurich: Vorsitzender der Vorstände, Barmenia Versicherungen, Wuppertal; Vorsitzender des Vorstandes des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen in Deutschland, München
- Klaus-Jürgen Heitmann: Vorstandssprecher, Huk-Coburg Versicherungsgruppe, Coburg
- Jürgen A. Junker: Vorsitzender des Vorstandes, Wüstenrot & Württembergische, Stuttgart
- Christoph Jurecka: Mitglied des Vorstandes, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München
- Ralf Kantak: Vorsitzender des Vorstandes, Süddeutsche Krankenversicherung, Fellbach; Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Privaten Krankenversicherung, Köln
- Monika Köstlin: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Verband der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit; Kieler Rück, Kiel
- Stefan Lehmann: Vorsitzender des Vorstandes, Generali Deutschland, München
- Giovanni Liverani: Vorsitzender der Geschäftsleitung, Generali Beteiligung, Aachen
- Gerhard Müller: Vorsitzender des Vorstandes, Sparkassen-Versicherung Sachsen, Dresden
- Edgar Puls: Vorsitzender des Vorstandes, HDI Global, Hannover
- Markus Rieß: Vorsitzender des Vorstandes, Ergo Group, Düsseldorf
- Klaus-Peter Röhler: Vorsitzender des Vorstandes, Allianz Deutschland, und Mitglied des Vorstandes der Allianz, München
- Thilo Schumacher: Vorsitzender des Vorstands, Axa Konzern, Köln
- Frank Walthes: Vorsitzender des Vorstandes, Versicherungskammer Bayern, München
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