R+V-Chef übernimmt Wechsel an der GDV-Spitze

Nach fünf Jahren als Präsident des Versichererverbands GDV scheidet Wolfgang Weiler aus dem Präsidium aus. Sein Nachfolger ist der R+V-Chef Norbert Rollinger.

Norbert Rollinger: Der GDV hat den Vorstandsvorsitzenden der R+V zu seinem Präsidenten gewählt.

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Der Gesamtverband der Versicherer GDV hat Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzenden der R+V Versicherung, zu seinem Präsidenten gewählt. Der 58-Jährige leitete bisher den Präsidialausschuss Risikoschutz für Gesellschaft und Wirtschaft beim GDV.

Rollinger folgt auf Wolfgang Weiler, der nach fünf Jahren als GDV-Präsident die Amtsgeschäfte übergibt und aus dem Präsidium ausscheidet.

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Dem GDV-Präsidium, das als Vorstand des Verbandes fungiert, gehören künftig an: