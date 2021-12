Wechsel an der Spitze Neuer Europa-Chef bei der Chubb Versicherungsgruppe

Die Versicherungsgruppe Chubb hat einen neuen Chef für Europa benannt. Dieser heißt Jalil Rehman und war bislang Leiter der britischen Schadenabteilung des Versicherers, berichtet Asscompact. Er folgt auf Michael Casella, der als weltweiter Chef für Alternative Investments in die USA geht.Rehman ist bereits seit 24 Jahren bei Chubb. Er begann dort als Trainee. In den vergangenen Jahren leitete er die weltweiten Schadenbüros außerhalb der USA. In seiner neuen Position als Europa-Chef berichtet Rehman an Chris Giles, Chef International.