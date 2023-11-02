Spanische Führung in Brandenburg Wechsel an Spitze der Verti Versicherung

Zum Jahresbeginn 2024 übernimmt Mónica García Cristóbal den Vorstandsvorsitz von Miguel Ángel Rosa beim Direktversicherer Verti. Erstmals führt damit eine Frau den dreiköpfigen Vorstand. Rosa geht zum Rückversicherer des Mutterkonzerns Mapfre in Madrid.

Mit Beginn des Jahres 2024 soll Mónica García Cristóbal neue Vorstandsvorsitzende der Verti Versicherung werden. Die 47-Jährige tritt damit die Nachfolge von Miguel Ángel Rosa an, der als Vorstandsvorsitzender zum Rückversicherer der Mapfre-Gruppe wechselt. Verti, seit 2015 Teil der spanischen Versicherungsgruppe, wird damit erstmals von einer Frau geleitet.

Lange Erfahrung im Mutterkonzern

Cristóbal ist nach Unternehmensangaben seit 14 Jahren für Mapfre tätig. Derzeit ist die Telekommunikations-Ingenieurin für die Transformation des Versicherers in Spanien zuständig. Davor hatte sie verschiedene Funktionen innerhalb des Unternehmens inne, unter anderem als Leiterin für das Digitalgeschäft bei Verti Spanien. Cristóbal wird einen dreiköpfigen Vorstand anführen, zu dem noch Felix Ludwig und Frank Senge zählen.

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Die Verti Versicherung AG hat ihren Firmensitz im brandenburgischen Teltow. Dort arbeiten über 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen bezeichnet sich als zweitgrößter Kfz-Direktversicherer in Deutschland. Von 2002 bis Februar 2015 gehörte es zur britischen Direct Line Insurance Group und trug noch bis Juni 2017 den Namen Direct Line Versicherung. Davor war das Unternehmen als Allstate Direct (1996 bis 2002) auf dem deutschen Markt aktiv.