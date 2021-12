Wechsel an Spitze von UBS Wealth Management Friedmann geht und Haefele kommt

An der Spitze von UBS Wealth Management gibt es einen Wechsel. Neuer Investmentchef von UBS Wealth Management und Wealth Management Americas wird Mark Haefele. Er folgt auf Alexander Friedmann. Dieser gibt seinen Posten als Investmentchef auf. Nach Unternehmensangaben will er sich anderen Aufgaben widmen.Haefele ist seit 2011 als Investmentchef des Global Investment Office bei UBS und untersteht in dieser Funktion Alexander Friedmann. Bevor er zu UBS kam, war er Geschäftsführer von Matrix Capital Management. Davor war er Mitbegründer und Co-Portfoliomanager bei The Sonic Fonds.