Wechsel bei CMS Neuer Real Estate-Experten Heinz Joachim Kummer

Heinz Joachim Kummer schöpft aus einer mehr als zwanzigjährigen Erfahrung als Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer, die er nun bei CMS einbringen kann. Der Schwerpunkt seiner Beratung liegt in den Bereichen Immobilientransaktionen, Strukturierung von Immobilieninvestments, Fondsberatung und Private Equity sowie der Restrukturierung von notleidenden Immobilien und der Immobilienfinanzierung. In seiner langjährigen Praxis betreute Hans Joachim Kummer eine Reihe von milliardenschweren Portfoliotransaktionen und half institutionellen Immobilieninvestoren unter anderem in komplexen investmentrechtlichen Fragestellungen. "Wir schätzen uns sehr glücklich, einen derartigen Hochkaräter für uns gewinnen zu können," sagt Dr. Andreas Otto, Leiter des Geschäftsbereiches Real Estate & Public bei CMS Hasche Sigle und fügt hinzu, "unsere bereits am Markt stark positionierte Immobilienpraxis erfährt durch den Zugang, den breiten Erfahrungsschatz von Hans Joachim Kummer und seine beeindruckende Vernetzung in der Immobilienwirtschaft nochmals einen zusätzlichen Schub." Gemeinsam mit dem neuen Partner wird CMS die enge Verzahnung der Immobilienpraxis mit den Bereichen Fondsberatung, Steuern, Finanzierung und Gesellschaftsrecht/M&A strategisch weiter vorantreiben, um die Verstärkung in diesen Bereichen durch die Partnerernennungen Daniel Voigt, Tillman Kempf, Kai-Guido Schick, Markus Pfaff und Heinrich Schirmer konsequent fruchtbar zu machen. Am Standort Rheinland (CMS-Büros Düsseldorf und Köln) ist der Zugang eine folgerichtige strategische Ergänzung des stark auf den Immobiliensektor ausgerichteten Kölner M&A-Bereichs. Außerdem hatte CMS jüngst den Geschäftsbereich im Düsseldorfer Büro gestärkt durch den internen Wechsel von Frank Schneider und Thorsten Schätzlein aus Leipzig an den Rhein.