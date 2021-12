Redaktion 15.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Wechsel bei Jones Lang LaSalle Ralf Kemper zum Head of Valuation & Transaction Advisory Germany bestellt

Ralf Kemper, 38, Diplom-Betriebswirt (BA) mit der Fachrichtung Immobilienwirtschaft, seit 2002 für Jones Lang LaSalle (JLL) in Deutschland tätig und seit 2007 in der Funktion des Team Leader Portfolio Valuation Advisory, wird mit Wirkung zum 1. Mai 2015 als Head of Valuation & Transaction Advisory Germany bestellt. Er tritt damit in die Nachfolge von Andrew Groom, der das Unternehmen zum Jahresbeginn 2015 auf eigenen Wunsch verlassen hatte.