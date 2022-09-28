Laura Müller Wechsel im Debeka-Vorstand

Laura Müller ist neue Vorständin der Koblenzer Versicherungsgruppe Debeka. Sie folgt auf Roland Weber, der in den Ruhestand tritt.

Nach über 20 Jahren bei der Debeka tritt das Vorstandsmitglied Roland Weber (67) zum 30. September in den Ruhestand. Die Aufsichtsräte des Debeka Krankenversicherungsvereins, des Debeka Lebensversicherungsvereins, der Debeka Allgemeine Versicherung und der Debeka Pensionskasse haben Laura Müller (36) zu seiner Nachfolgerin bestellt.

Müller tritt die neue Position zum 1. Oktober an. Sie übernimmt die Verantwortung für die mathematischen und die Service-Bereiche der Lebensversicherung und die mathematischen Bereiche der Krankenversicherung. Gleichzeitig ist sie in der IT für die Bereiche Produktmanagement Back-End, Organisationsentwicklung und Unternehmensführung (Governance) zuständig.

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Müller begann ihre Laufbahn bei der Debeka im Jahr 2010. Sie war zunächst in der Produktentwicklung der Lebensversicherung beschäftigt, bevor sie im Januar 2018 die Leitung der Hauptabteilung Lebensversicherung und Pensionskasse/Technik übernahm. Im März 2018 wurde sie zur Prokuristin bestellt. Seit Dezember 2017 ist sie Aktuarin in der Deutschen Aktuarvereinigung.