Wechsel im Vorstand der R+V Krankenversicherung

Lukosch verantwortet dort die Bereiche Produktentwicklung, Vertriebsunterstützung und Anforderungsmanagement.Bork war 14 Jahre im Vorstand der R+V Krankenversicherung. In dieser Zeit hat er unter anderem die Kooperation mit der gesetzlichen Krankenversicherung, der R+V BKK, voran getrieben.Der Diplom-Mathematiker und Aktuar (DAV) war vor seinem Eintritt 1997 schon einmal bei der R+V beschäftigt. In den Jahren 1987 bis 1992 war er als Prokurist und Chefmathematiker wesentlich an der Gründung und in den Folgejahren am Aufbau der R+V Krankenversicherung beteiligt.