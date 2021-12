Wechsel im Vorstand von Charta

Bei der Charta Börse für Versicherungen in Düsseldorf steht ein Vorstandswechsel im Fachbereich Versicherungen an. Lars Widany löst Karsten Körwer zum 1. September als Vorstandsmitglied ab. Der 41-jährige Versicherungsmakler arbeitet bereits seit 13 Jahren mit der Charta zusammen.Sein Vorgänger Körwer verantwortete den Bereich Versicherungen seit Juli 2007 und ist jetzt bei Charta ausgeschieden. Neben Widany gehören dem Vorstand noch Werner Tewes (Vorstandsvorsitzender) und Michael Franke an.