Wechsel in der Führungsriege William Stromberg an der Spitze von T Rowe

Das internationale Investment-Unternehmen T Rowe setzt 2016 William Stromberg als neuen Geschäftsführer und Präsidenten ein. Der jetzige Leiter des globalen Aktien-Research Stromberg folgt damit James A. C. Kennedy nach, der 2016 in den Ruhestand geht. Mit dem Jahreswechsel 2015/16 wird Kennedy alle Verantwortungsbereiche an seinen Nachfolger übergeben.Stromberg selbst wird in dem Zuge durch Eric L. Veiel ersetzt, der bislang das Aktien-Research für Nordamerika mitverantwortet hat.