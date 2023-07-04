Wechsel von Carmignac Acatis holt Luis Manuel Caceres als Vertriebschef

Luis Manuel Caceres wird neuer Leiter des Vertriebs bei Acatis Investments. Caceres kommt von Carmignac, wo er den Wholesale-Vertrieb in Deutschland und Österreich geleitet hat.

Caceres startete am 1. Juli in seiner neuen Position, wie die Frankfurter Fondsboutique mitteilte, und folgt auf Felix Müller, der das Unternehmen verlassen hat.

Vor seiner Zeit bei Carmignac, wo der Vertriebsexperte im Dezember 2018 begann, hatte Carceres mehr als 14 Jahre bei dem Fondsanbieter Fidelity International gearbeitet und unterschiedliche Positionen ausgefüllt.

Hendrik Leber ist Gründer und Chef der Frankfurter Fondsboutique. Zu den bekanntesten Acatis-Fonds gehören die von Leber selbst geleiteten Fonds Acatis Datini Valueflex (DE000A1H72F1) und der Acatis Aktien Global (DE0009781740). Letzterer gehört schon seit Jahren zu unseren 100 Fondsklassikern.

Leber ist bekennender Anhänger von Value-Strategien und deren Großmeister Warren Buffett. Sein Unternehmen Acatis Investment managt aktuell nach eigenen Angaben ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden Euro und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter.