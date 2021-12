Wechsel von der AIG Europe Neuer globaler Direktor beim Versicherungsmakler Aon Risk Solutions

Michael W. Dehm wird neuer globaler Direktor beim Versicherungsmakler Aon Risk Solutions in Deutschland. Er übernimmt ab 1. September 2014 die Funktion von Hartmuth Kremer-Jensen und berichtet direkt an Onno Janssen, den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Aon Risk Solutions in Deutschland.Der 50-jährige Dehm kommt von AIG Europe, wo er zuletzt das Großkundensegment leitete. Davor war er zwölf Jahre lang bei der XL Insurance Company in verschiedenen Managementpositionen, zuletzt als Hauptbevollmächtigter, tätig.