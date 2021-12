Wechsel von der Wüstenrot & Württembergischen Hallesche ernennt neue Leiterin für den Vertrieb Kranken

Alexandra Markovic-Sobau ist seit 1. Januar 2015 neue Leiterin Vertrieb Kranken der Hallesche Krankenversicherung. Sie folgt auf Wolfgang Holoch, der Ende 2014 im Alter von 67 Jahren in den Ruhestand ging.Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft an der Berufsakademie Stuttgart begann Markovic-Sobau 1997 ihre berufliche Laufbahn als Führungskraft im Maklervertrieb bei der Continentale Versicherung. Seit 2008 war Markovic-Sobau in leitender Vertriebsposition für die Wüstenrot & Württembergische tätig.Nebenberuflich ist die verheiratete Mutter eines Kindes seit 2001 Dozentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg sowie Fachtrainerin für den Bereich „Private Krankenversicherung“ an der Deutschen Makler Akademie.