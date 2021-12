Wechsel von DZ Bank Apobank bestellt Holger Wessling zum Vorstandsmitglied

Der Aufsichtsrat der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank) hat Holger Wessling zum Vorstandsmitglied bestellt. Wessling wird spätestens zum 1. Oktober 2016 seine Tätigkeit bei der Bank aufnehmen. Bis zur Genehmigung durch die Aufsicht wird er die Geschäftsbereiche Standesorganisationen, Großkunden und Märkte als Bereichsvorstand verantworten.Der 48-Jährige startete seine Karriere 1994 bei der DZ Bank und ist zurzeit Leiter des Bereichs Firmenkunden. In dieser Funktion ist er zuständig für die Betreuung der Groß- und Mittelstandskunden in der Region Nord und Ost. Zuvor war Wessling in verschiedenen leitenden Funktionen im Firmenkundengeschäft im In- und Ausland tätig.„Holger Wessling bringt Internationalität und fundierte Erfahrungen aus der genossenschaftlichen Bankengruppe mit besonders ausgeprägter Kundenorientierung ein“, sagt Hermann Stefan Keller, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Apobank.