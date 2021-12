Wechsel von IVG Immobilien Catella mit neuem Geschäftsführer

Der Immobilienberater Catella holt sich den Diplom-Geographen Thomas Beyerle ins Boot. Ab 1. Juli 2014 wird er Geschäftsführer und übernimmt gleichzeitig die zentrale Verantwortung als Research-Chef. In dieser Funktion verantwortet er unter anderem das Research in Bezug auf Transaktionen, Investmentplanung und Fundraising.Beyerle war bisher Geschäftsführer bei IVG Immobilien und dort für die Nachhaltigkeitsaktivitäten und das Research verantwortlich. Davor war der Diplom-Geograph Head of Global Research bei Aberdeen.Die Catella Gruppe ist einer der führenden Transaktionsberater in den europäischen Immobilienmärkten. Sie ist in ganz Deutschland aktiv und spezialisiert auf die Betreuung von Immobilieninvestitionen und Portfolio-Beratung sowie auf die Bereiche Vermietung und Produkt- und Entwicklungsmanagement.