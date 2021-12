Wechsel zu Aberdeen Campbell Fleming verlässt Threadneedle

Der Vorstandsvorsitzende der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und globale Betriebschef der US-amerikanischen Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle, Campbell Fleming, wechselt zu Aberdeen Asset Management. Dort wird er die Vertriebsleitung übernehmen.Damit verantwortet Fleming die globale Vertriebsorganisation des Unternehmens, zu der 450 Mitarbeiter aus den Bereichen Business Development, Marketing, Client Services und Produktspezialisten gehören. Zudem wird er eng mit dem Senior Management aller Aberdeen Investment Teams zusammenarbeiten.Fleming ist seit 2012 Vorstandsvorsitzender von Threadneedle für die Region EMEA sowie globaler Betriebschef. Er kam 2009 als Vertriebsleiter von JP Morgan zu Threadneedle. Fleming besitzt umfassende Kenntnisse über den asiatischen, europäischen sowie amerikanischen Markt und verfügt über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz im Hinblick auf die Führung von Vertriebsteams unterschiedlichster Kundengruppen.Im vergangenen Oktober wurde Fleming bei den Financial News Asset Management Awards als „CEO of the Year” ausgezeichnet.